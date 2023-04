Finalisten Beker van West-Vlaanderen zaalvoetbal zijn bekend

Vrijdagavond heeft ZVC Sportsbar TimeOut zich in het zaalvoetbal als laatste geplaatst voor de finale van de Beker van West-Vlaanderen. Het team is actief in Liga De Pluimen in Diksmuide en won in de halve finales in Varsenare met 1-5 op bezoek bij Montreal Brugge, de huidige leider in de Vlaamse competitie van de VZVB.

Eerder op de week behaalde ZVC Bulcke uit Moerkerke voor het eerst in hun geschiedenis de eindstrijd. Zij bereikten de finale na winst met strafschoppen (5-4) tegen SchilderFranky, ook al uit de Liga in Diksmuide. Na de reguliere speeltijd was de score 4-4.

Ook bij de dames is de finale bekend. Het wordt een Beernems onderonsje met de Swaf Ladies tegen Rapid (Subs) Girls. Beide finalewedstrijden in een organisatie van het PC West-Vlaanderen en Atletico ’t Pubtje worden gespeeld op vrijdag 12 mei in sporthal Haneveld in De Haan. De dames beginnen om 19.30 uur, gevolgd door de heren om 20.45 uur. De inkom die avond bedraagt 2,50 euro.

In de Beker van Vlaanderen zaalvoetbal won Plakkers Varsenare vrijdagavond de heenwedstrijd van de halve finales met 6-2 tegen reeksgenoot El Tigre Halle. Vrijdag 21 april heeft in Ruisbroek de terugwedstrijd plaats. Als de Plakkers zich kunnen plaatsen voor de finale spelen ze die op zaterdag 20 mei in Aalter tegen Leuven Central. (ACR)