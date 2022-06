Figo Suffys van Cercle Brugge naar KSV Oostkamp

Figo Suffys is niet langer een speler van Cercle Brugge. Hij was er einde contract en kiest nu voor een nieuw avontuur bij KSV Oostkamp dat met die speler voor komend seizoen zijn laatste inkomende transfer realiseerde. Suffys (21) kwam de voorbije drie seizoenen voor de beloften van Cercle Brugge uit.

De laatste twee jaar was hij er een vaste waarde. Hij ondertekende in 2020 een contract bij groen-zwart dat het jaar nadien met één seizoen werd verlengd. Hij maakte hierdoor kans om naar de A-kern door te schuiven, maar dat is echter niet gebeurd.

Suffys (1m80) is rechtsvoetig, een polyvalente verdediger die ook centraal achterin kan voetballen. Hij is afkomstig uit Rumbeke en maakte destijds de overstap van bij de U10 van KSV Roeselare naar Cercle, Na meer dan tien jaar bij groen-zwart kiest hij nu dus voor promovendus KSV Oostkamp. (ACR/ Foto Cercle Brugge)