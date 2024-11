FCE Kuurne en Apty Shabouev pakken punten

FCE Kuurne (3de provinciale C), dat dit seizoen met wisselend succes uit de startblokken schoot, ging vorige zaterdag met 2-4 winnen op het veld van Ingooigem. Met dank aan Apty Shabouev, die drie van de vier doelpunten voor zijn rekening nam. “Ik zit al aan acht goals”, lacht de 27-jarige Menenaar.

“Meestal word ik diep in de spits uitgespeeld. Maar soms uit tactische overwegingen gebruikt T1 Kurt Herman mij op de linkse flank. Mij maakt het niets uit. Ik ben geen moeilijke jongen, ik speel op de plaats waar de trainer mij posteert. Dat wij eerder wisselvallig acteren? Het moet ook wat meezitten.”

“Vorige week aan huis tegen Heule speelden we een uitstekende wedstrijd, maar kregen geen loon naar werken. In voetbal krijg je niet altijd wat je verdient. Maar de zege op Ingooigem heeft ons deugd gedaan. Trouwens, vorig seizoen zijn we ook eerder laat onder stoom gekomen en kwamen op het einde slechts een zucht tekort voor een eindrondeticket. Komende zaterdag voor eigen volk tegen Emelgem-Kachtem moeten we doorgaan op ons elan.”

Boksen

Apty Shabouev is aan zijn derde seizoen bezig bij FCE Kuurne. “Het bevalt me hier”, zegt de Tsjetsjeense Belg. “Voorheen heb ik nog bij Beselare, Heule en Menen gespeeld. Ondanks mijn acht doelpunten kom ik doorgaans eerder traag op gang. De komende wedstrijden zal ik mijn statistieken heel zeker nog opschroeven.” Komende zaterdag aan huis tegen Emelgem-Kachtem moet Kuurne het wel zonder zijn topscorer stellen.

“Omdat ik komend weekend moet boksen, heb ik op Ingooigem moedwillig mijn derde geel gepakt. Zodoende kan ik straks weer met een wit blad aan de competitie beginnen. Ja, van boksen heb ik mijn beroep gemaakt. Sinds enige tijd ben ik aangesloten bij het Franse Wervicq-Sud. Momenteel moet ik het nog zonder titels stellen, maar die komen er heel zeker aan. Geen enkele inspanning is mij teveel gevraagd om mijn plannen hard te maken. Boksen is uiteraard een harde sport, niet bestemd voor doetjes.”

“Voetbal en boksen valt ook niet altijd te combineren. Maar ik doe beide graag, ik zou niet graag een keuze moeten maken. Door de harde bokstrainingen beschik ik uiteraard over een goede fysieke conditie en heb ik een voetje voor bij de vele duels”, besluit Apty Shabouev.

(AVW)