FC Veldegem (3B) strijdt vol voor het behoud: “We mogen niet doemdenken”

Op zaterdag 15 februari had FC Veldegem alles tot in de puntjes georganiseerd voor de sponsordag. Niets werd aan het toeval overgelaten. Tussen de krijtlijnen deden ook alle spelers hun stinkende best, het mocht niet zijn. Wingene won met 2-3: de Houtlanders zakken naar de voorlaatste stek.

Vorig kampioenschap startte Rik Bouckaert als T1. Na enkele maanden werd hij ontslagen en nam Jurgen Dewaele over. Aan de meet werd het behoud verzekerd op de allerlaatste minuut van de slotmatch. Met flink wat versterkingen ging het nieuwe kampioenschap van start. De hoofdcoach kreeg steun van de ervaren trainer Petro De Graeve. Het tij keerde niet, de laatste match voor nieuwjaar werd laatstgenoemde tot T1 gepromoveerd. Dit resulteerde in twee puntendelingen tot op heden. Petro De Graeve geeft allerminst de moed op. “Wie mij kent, weet dat ik zal vechten tot de laatste snik. Tegen Wingene toonden we eens temeer waarom we zo laag geklasseerd staan: we missen te veel kansen en incasseren te gemakkelijk tegengoals. Inzake blessurelast worden we evenmin gespaard: Maxim De Vriese viel geblesseerd uit tijdens de wedstrijd, Tjorven Bouvry, Gaethan Lannoo en Senne Moerman blijven in de ziekenboeg.”

Schat aan ervaring

Bas Van Eenoo was een begenadigd voetballer die zijn hoogtepunt bereikte in Jabbeke. Hij hoopte op de grasmat zijn carrière af te sluiten, maar werd het slachtoffer van vervelende kwaaltjes. In plaats van aan te modderen, besloot hij tot de beleidsploeg toe te treden. Toch traint hij nog sporadisch mee met de tweede ploeg. “Ik steek ontelbare vrije uurtjes in mijn nieuwe functie. Als er iemand op onze radar komt dan gaat een van mijn medewerkers, die ik blind vertrouw, kijken. We realiseerden flink wat transfers waarmee we het seizoen startten. Nu staat met Petro De Graeve een T1 met een schat aan ervaring aan het roer”, klinkt het bij Bas Van Eenoo.

“Vurig hopen we dat we niet degraderen. Volgend seizoen bestaan we 90 jaar en onze fantastische voorzitter Yvan Vermeulen is 25 jaar aan het bewind. Natuurlijk zijn er festiviteiten gepland. Vol vertrouwen hopen we op een goede afloop. We mogen echt niet doemdenken, want iedereen is boordevol goede wil.” (JPV)

Zaterdag 22 februari om 19.45 uur: KFC Varsenare B – FC Veldegem.