FC Ter Mote is de nieuwe kampioen van RLV

Zondag 13 maart mag FC Ter Mote uit Ruddervoorde zich de kampioen van het seizoen 2021 -2022 in het Roeselaars Liefhebbers Verbond noemen. Met nog 4 wedstrijden te spelen zijn ze mathematisch zeker van de eindoverwinning.

Ze wonnen hun thuiswedstrijd tegen FC De Geite met 3 -2 cijfers. De Ruddervoordse goals werden gemaakt door Jonas Vermeulen, Joachim Naeyaert en Gillian Van Oost.

“Door onze overwinning en het verlies van de eerste achtervolger Geel Zwart Tube mogen we vandaag reeds de titel vieren. Nu kunnen we ons volop toeleggen op het bekerverhaal.” Weet Lander Devriese te vertellen tijdens het overwinningsfeest dat losbarstte op het terras van de Vriendschap in Ruddervoorde.

FC Termote staat met 70 punten nu 21 punten voorsprong op Geel Zwart Tube. Ze hebben van de 20 gespeelde wedstrijden er 16 gewonnen en twee keer hebben ze het onderspit moeten delven in de lopende competitie.

(GST)