FC ’t Kloefke (RLV) voor eerst in het 40-jarig bestaan kampioen

Afgelopen zondag mochten de spelers van FC ’t Kloefke de champagnekurken laten knallen. De liefhebbersvoetbalploeg bestaat al 40 jaar en speelde nu voor het eerst kampioen. “We hebben het goed gevierd, maar er volgt nog een feestje”, verzekert bestuurslid Chris Kindt.

Bij Chris Kindt zijn we aan het goede adres als we willen grasduinen in de geschiedenis van FC ’t Kloefke. Samen met zijn broer Hugo Kindt, Danny Vancoillie en Danny Phlypo is hij er al sinds jaar en dag bij. “De ploeg is vernoemd naar ons toenmalig KLJ-lokaal. Met een 15-tal KLJ’ers besloten we in te stappen in een competitie tegen andere KLJ- ploegen. Maar toen de meeste onder ons getrouwd geraakten, verzeilde bij velen het voetbal op het achterplan. We zijn dan overgestapt naar het Roeselaars LiefhebbersVerbond (RLV) en daar spelen we nu nog. Ook dankzij sponsor Johny Vermeulen die ons al jarenlang ondersteunt.”

FC ’t Kloefke pakte de titel in de tweede afdeling door KWB Don Bosco en FC De Metteboys af te houden. “Het is niet de eerste keer dat we promoveren naar de eerste reeks, maar het is wel onze eerste titel.”

Kantine SK Staden als lokaal

De thuiswedstrijden speelt FC ’t Kloefke op het sportcentrum De Wannkaarde in Staden. “Vroeger speelden we nog in Sleihage en Oostnieuwkerke, ook de Lokkedijze hadden we nog als thuisterrein. Ik geloof dat we al zes verschillende thuisterreinen gehad hebben. Nu is kantine van SK Staden bij voorzitter Jean-Pierre Deraeve zowat ons lokaal. Onze spelers komen uit de regio. We mogen eigenlijk niet klagen en vinden nog altijd vlot spelers. Meestal zijn het spelers die vrienden mee brengen, gasten die het niet zien zitten om te trainen en dan hun heil zoeken in het liefhebbersvoetbal.”

Volgend seizoen speelt FC ‘t Kloefke, waar Etienne Timmerman voorzitter is, dus in de eerste reeks. “We zullen misschien nog wat versterking zoeken, goede spelers zijn altijd welkom.”