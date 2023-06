FC Olympic sluit seizoen met een goed gevoel af

Voetbalvereniging FC Olympic, die hun wedstrijden speelt op het stadion van Komen-Waasten, kan terugkijken op een geslaagd seizoen. Bij die gelegenheid wilde de club de grote schare supporters en spelers bedanken voor hun blijvende inzet. Ook dit seizoen treden zij verder op in het liefhebbersvoetbal 2de provinciale want met een vijfde plaats in de eindstand zijn ze best tevreden. Aan hun kantine werden dan ook heel wat verhalen opgedist onder een lekkere aperitief en we konden een deel van de vaste waarden vastleggen samen met de uitbaters van de kantine en raadsleden van de gemeente Komen – Waasten. (foto ZB)

Foto en os ZB