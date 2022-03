FC Lauwe fleurt dertigjarig bestaan op met titel in bedrijfsvoetbal: “We hebben samen ongelofelijk veel leuke momenten beleefd”

FC Lauwe ontstond dertig jaar geleden toen enkele werknemers van de Firma De Witte-Lietaer de voetbalschoenen aantrokken. Een naam was vlug gevonden, het werd FC De Witte-Lietaer. Nu zijn ze voor de derde keer in hun bestaan kampioen in het bedrijfsvoetbal.

De naam FC Lauwe werd aangenomen in de coronaperiode. De club ging in het verleden ook al door het leven als FC Ripal (2014) en Bockor (2018), maar de voortrekkers zijn nog steeds grotendeels dezelfde. “We hadden totaal geen ambitie om dit seizoen kampioen te worden. We maakten ons sterk dat een top drie wel haalbaar moest zijn. Hoger mikten we zeker niet. Maar opeens lagen de kaarten anders toen we na een lange achtervolging titelverdediger en kandidaat kampioen Golden Vegas Moeskroen op eigen veld wisten te verslaan. Na onze 2-4 zege van vorige week tegen VK De Vlasboys was de titel binnen”, aldus voorzitter Gino Blanquart.

Onze kracht schuilt in het feit dat we een hechte vriendengroep zijn

Herhaling

“De geschiedenis herhaalt zich. In 2001 vierden we een eerste titel in Reeks 3, ook in Kortrijk en ook na een overwinning na een onvergetelijk spannende match tegen VK De Vlasboys die we met 1-7 wonnen. Na negen seizoen gespeeld te hebben in reeks 2 werden we in 2010 een tweede keer kampioen en kwamen we in de eerste reeks terecht. Aanvankelijk speelden we vriendenwedstrijden en tornooien, pas in het seizoen 1993-1994 sloten we aan bij het bedrijfsvoetbal Gewest Kortrijk-Roeselare, dat toen nog 36 ploegen telde en in drie reeksen werd opgedeeld”, zegt Bernard Vandendriessche, die in 1992 mee aan de wieg stond van FC De Witte Lietaer en nu nog altijd actief is binnen de ploeg als penningmeester. “Het seizoen zit er nog niet op”, gaat Bernard verder. Eerst wacht ons nog een nieuwe uitdaging, want in april kan ook de Gewestbeker nog naar Lauwe verhuizen. Dat zou de viering van ons dertigjarig bestaan nog meer glans geven. Ook Antoon Coghe is een van de oudgedienden en oud-voorzitter die nog altijd bij het wel en het wee van de club betrokken is. “We hebben al veel leuke momenten beleefd. De drie titels springen daar uiteraard bovenuit. Er waren ook wel jaren dat we moesten strijden, maar van een degradatie is er voor zover ik me herinner nooit sprake geweest. We wisten steeds ons vel te redden.”

Een ploegfoto uit het beginjaar van wat toen nog FC De Witte-Lietaer was. De ploeg is gebleven, alleen de naam is veranderd. We zien bovenaan: Bernard Vandendriessche, Stephan Kinsabil, Vincent Soete, Pascal Deconinck, Filiep Dehaeze, Wim Onraedt, Philippe De Kuyssche, Bruno Destorme. Onderaan: Nico Amerlinck, Antoine Coghe, Ronny Cruyt, Chris Vandorpe, Bruno Landsheere en Marc Endron. (Repro WO) © wilfried Ossieur

Zij die het waarmaakten

De ploegleiders Bernard Vandendriessche en Thierry Desmet konden het voorbije seizoen een beroep doen op een kern van 27 spelers. Zij die de krachten samenbundelden en de titel behaalden, zijn: Simon Missiaen, Louis Missiaen, Stijn Declercq, Thomas Claus, Manu Vanhalst, Gianni Verheye, Birger Gheysen, Jeffrey Degrendel, Mathias Cottignies, Bjorn Pattyn, Arne De Bruyne, Matthias Decuypere, Matthias Beheydt, Hamza Oubliaid, Giovanni Dubois, Matthijs Lefebvre, Swiftnick Verbrugghe, Freek Naessens, Jonas Houthaeve, Gert Houthaeve, Koen Ledure, Diëgo Vercruysse, Laurent Goemaere, Koen Ledure, Bram Debaveye, Kevin Holvoet en Yentel Vanherweghe. “Onze kracht schuilt in het feit dat we een hechte vriendengroep zijn en dat we over een ruime kern beschikken”, vertelt Gino Blanquart. “Ondanks corona, blessures en andere ploegverplichtingen mogen we trots zijn. Het feestje van zowel het behalen van de titel als het feit dat we dertig jaar bestaan krijgt nu op 19 maart een verlengstuk tijdens ons Spaghettifestijn in GBS De Wonderwijzer.” (WO)