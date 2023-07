FC Houthem (4D) wil tegen subtop aanleunen: “Deze keer onze competitiestart niet missen”

Bij FC Houthem hopen ze dit jaar de start niet te missen en dichter tegen de subtop aan te leunen. Op dinsdag 11 juli roept Thomas Magry zijn troepen voor het eerst samen.

Thomas Magry begint aan zijn derde seizoen bij FC Houthem. “Ik ben 37 jaar en was tot mijn 32ste speler. Voor FC Houthem was ik coach bij het Franse Halluin”, aldus de inwoner van het Franse Comines, die in het dagelijks leven chauffeur is. “Vorig seizoen kenden we een moeilijke start met acht nederlagen op een rij. Onderweg hadden we veel pech en slikten we veel rode kaarten. Uiteindelijk zijn we mooi teruggekeerd naar een negende plaats. De laatste matchen verloren we opnieuw waardoor we finaal elfde werden. De meeste punten haalden we thuis. Veel ploegen hadden moeite om bij ons te komen winnen en we willen die sterke thuisreputatie doortrekken.”

Zes spelers vertrokken en er kwamen tien nieuwkomers. De nieuwe spelers zijn: Tony Becarren, Sam Lariviere, Enzo Dodre, Julien Descamps (allen vrije speler), Maxence Plaet (Sparta Kruiseke), Jordan Verbeke (US Ploegsteert), Gauthier Lebleu (Sparta Dikkebus), Axel Josiah (FC Gullegem), Geoffrey Coppin (SCT Menen), Rudy Saigot (Jespo Komen-Waasten). “Op 11 juli zullen we voor het eerst trainen. We hopen op een goeie voorbereiding zodat we klaar zijn voor de eerste competitiematch op zondag 3 september thuis tegen de buren van RW Hollebeke. Ik zou graag de aansluiting maken met de subtop.” (API)