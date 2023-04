FC De Koolmijn is kampioen in C-reeks van RLV: “We kijken nu al uit naar de derby’s volgend seizoen”

FC De Koolmijn sleepte vorig weekend de titel in de wacht in reeks C van het Roeselaars Liefhebbers Verbond (RLV). Na een spannende strijd werd met 2-3 gewonnen op bezoek bij de enige overgebleven titelconcurrent B-Volted United. De ontlading bij heel rood-zwart was dan ook enorm.

“We hebben gefeest tot in de vroege uurtjes”, opent aanvoerder en bestuurslid Kevin Degry. “Dat we het op bezoek bij de rechtstreekse concurrent konden afmaken, maakt het natuurlijk extra mooi. Maar er is veel onderling respect. Zo kregen we nog felicitaties van de kapitein van B-Volted United op onze Facebookpagina.”

“Iedereen liet op zaterdagavond eens een feestje aan zich voorbijgaan om op zondagmorgen fris aan de aftrap te staan”

Nochtans begon het seizoen niet goed voor de Poelkapellenaars. Op de eerste speeldag verloren ze onmiddellijk hun thuiswedstrijd tegen hetzelfde B-Volted United. “Het was meteen ook onze enige nederlaag van het seizoen. Daarom was de titel ook niet meteen de ambitie dit seizoen. We wisten dat we een sterke ploeg hadden en normaal bovenaan zouden meedraaien. Maar na die eerste wedstrijd dachten we dat de titel misschien wel net te hoog gegrepen zou zijn.”

Opofferingen

Niets bleek echter minder waar. De rest van het seizoen bleef FC De Koolmijn de overwinningen aan elkaar rijgen. “Het grote verschil met de voorbije jaren is dat we nu een nog hechtere groep hebben. Iedereen heeft veel opofferingen gedaan, zowel de oudere als de jongere spelers. Iedereen liet op zaterdagavond eens een feestje aan zich voorbijgaan om op zondagmorgen fris aan de aftrap te staan. We hebben ook geprobeerd om heel het jaar te trainen op donderdagavond. Als we met genoeg spelers waren, werd er een training ingepland.”

Volgend seizoen stijgt De Koolmijn dus naar de B-reeks. Iets waar ze in Poelkapelle om een specifieke reden heel erg naar uitkijken. “In de B-reeks komen we opnieuw uit tegen de buren van Transvaal, dat zijn wedstrijden speelt in Madonna. De derby is iets wat de afgelopen jaren enorm leefde en dat zal ook nu niet anders zijn. Er zijn altijd veel supporters aanwezig en er is veel sfeer. Dat maakt het altijd extra speciaal. Ik denk dat we de kwaliteiten hebben om mee te draaien halfweg het klassement”, besluit de Poelkapellenaar. (BP)