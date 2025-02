FC Dadizele Sport viert straks 50 jaar voetbal op de gemeente!

Dit jaar zal er bij de plaatselijke voetbalclub FC Dadizele Sport stevig gefeest geworden. Men hoopt stiekem om over enkele weken te promoveren via het kampioenschap of de eindronde, maar er is meer. Het is in 2025 precies vijftig jaar geleden dat de eerste voetbal rolde onder de naam van Dadizele.

Daarvan is Bart Allossery nu precies vijftien jaar voorzitter. “Ik was er zelf niet bij, maar hoor dat in de beginjaren ons team gestart is met een ploeg die voetbalde op de velden van de buren van SV Moorslede, later in de omgeving van het Dadipark. Het is pas begin de jaren tachtig dat hier op de huidige site in de Oliekotstraat kleiputten werden dichtgemaakt voor een voetbalveld.”

“Natuurlijk zag alles er nog niet uit zoals nu en ook de mentaliteit was wel anders toen ik hier 15 jaar geleden begon. Er was toen echt wel sprake van de eerste ploeg en de jeugd en doorstroming was er bijna nooit. Voor mij is dit net een belangrijk item, vandaar dat ik het nu ook super vind dat er eindelijk een jeugdbestuur op poten staat. Zij kunnen nu echt het hoofdbestuur gaan ondersteunen bij organisaties en nieuwe initiatieven en zorgen voor een nieuw jeugd-elan.”

Hoe ziet jullie feestjaar eruit? “Voorlopig zijn er drie activiteiten met op 21 februari een pastakaarting, in de maand maart een koekenverkoop en op 3 en 4 mei ons jaarlijks jeugdtornooi. Daarnaast bronnen we nog over een voetbalquiz in het najaar en gaan wel nog een feest geven met de vele oud-spelers, bestuursleden en medewerkers, maar daarvan is nog niks concreet.”

Promotie naar tweede?

Maar eerst de champagne ontkurken voor een promotie naar tweede? “In de huidige situatie staan we op enkele punten van Poperinge en is alles nog mogelijk. Het is inderdaad onze bedoeling om zo snel mogelijk naar tweede te promoveren en daar een rustig seizoen te kunnen draaien tussen plek 5 en 10. Nee, je hoort ons dus niet meer spreken over eerste en dergelijke, dat laten we aan de collega-clubs over. Hier zou het mooi zijn om een stabiele tweedeprovincialer te zijn met veel eigen jeugdinbreng”, besluit de zelfstandig boekhouder uit Menen. (SBR)