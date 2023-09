FC Beaufort Middelkerke mist start in 4A

FC Beaufort Middelkerke startte het seizoen met een verplaatsing naar het kunstgras van Bredene. Het werd een start in mineur, want de fusieploeg verloor met 3-0.

Trainer John Vanmullem is ontgoocheld met de gemiste start, maar kijkt al uit naar de volgende wedstrijd, thuis tegen VK Nieuwkapelle. “Voor de opening van het seizoen zijn we overtroffen door een gretig KSV Bredene, dat ons in de eerste helft van het kastje naar de muur speelde”, aldus Leffingenaar Vanmullem.

“Verontschuldigingen zijn er niet. Volgend weekend, op zaterdagavond, met aftrap om 19 uur, moet het beter. Tegenstander VK Nieuwkapelle heeft zijn start niet gemist, want het won met 3-2 van WS Bulskamp. Dat betekent dat we ze niet mogen onderschatten. Thuis kunnen we altijd een tandje bijsteken.” (FRO)