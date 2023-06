F.C. Dadizele Sport is helemaal terug en viert dat met groot startfeest: “Wie zich vooraf inschrijft, krijgt abonnement voor wedstrijden eerste elftal”

Een logo met daarin Ridder Jan en een lokaal op de Plaats in de schaduw van de basiliek. Het voetbal in Dadizele is helemaal terug. Twee jaar na de fusie start F.C. Dadizele Sport binnenkort met zowel een jeugdwerking als een eerste elftal. Om de supporters terug massaal naar de voetbalvelden in de Oliekotstraat te lokken, organiseert de club op zaterdag 8 juli een startfeest in den Ommeganck. Wie komt meedansen met Sven Ornelis krijgt een gratis abonnement.

In 2021 fusioneerde VK Dadizele met KSV Roeselare waardoor het voetbal in Dadizele op een wat lager pitje kwam te staan. “We toonden in het verleden veel ambitie, maar onze accommodatie liet niet toe om met ons eerste elftal nog hoger te spelen. Door de overname van KSV Roeselare speelde er hier twee jaar geen eerste ploeg meer. Vorig jaar startten we hier wel al terug een jeugdwerking op, maar vanaf het seizoen 2023-2024 spelen we terug onder eigen vlag”, aldus voorzitter Bart Allossery.

De voetbalclub F.C. Dadizele Sport werd onlangs officieel boven de doopvont gehouden. “Je merkt het enthousiasme bij heel veel Dadizelenaars. Inmiddels schreven veel nieuwe spelers zich in. We hebben al 150 leden. Bij ons eerste elftal trekken we ook volop de kaart van de eigen jeugd.”

Terug naar het verleden

Ook extrasportief beweegt er heel wat langs de Oliekotstraat. “We zijn terug Dadizele. In ons logo werd Ridder Jan opgenomen en met ‘Ons Huis’ hebben we terug een eigen clublokaal”, aldus Bart.

Voor de voetbalclub is het terugkeren naar het verleden. Achter de toog van ‘Ons Huis’ staat Kristof Dejonghe. Hij baatte vroeger De Pompeschitter uit dat in die tijd ook het clublokaal was van VK. “Nu hopen we ook dat heel wat supporters terug de weg naar de voetbalvelden vinden.”

Groot startfeest

F.C. Dadizele Sport pakt alvast uit met een speciale actie. In aanloop naar de start van het seizoen is er op zaterdag 8 juli een groot startfeest in den Ommeganck. Onder andere Sven Ornelis komt er langs om plaatsjes te draaien. “Wie zich vooraf inschrijft voor het startfeest krijgt een gratis abonnement voor de wedstrijden van het eerste elftal. We hebben liever vijftig mensen in de tribune die gratis binnenkomen maar wel iets drinken, dan dertig man die enkel hun ticket betalen.”