Excelsior Beernem pakt negende beker

Excelsior Beernem bestaat 50 jaar en deed vorig weekend haar bekerreputatie alle eer aan. Voor de negende keer werd de Beker Amateursport binnengehaald.

Op de viering van het 50-jarig bestaan was voorzitter Bertje Stevens al in zijn nopjes en schetste even de geschiedenis van deze schitterende voetbalclub. “Toevallig ontstond Excelsior in 1972, toen in Moeskroen een tornooi werd gespeeld en een ploeg afhaakte”

“ Hector Decorte vroeg Marcel Pante een gelegenheidsploeg op te richten, die Daniël Gobeyn optrommelde om aan de nodige spelers te geraken. Hiermee was de ploeg geboren en gedurende vier jaar werd er vriendschappelijk gespeeld. In 1976 sloten we ons aan bij de Amateursport en we speelden onze matchen op een weide achter café De Klokke van Marie Pante in de Heirweg, waar de kippen op tafel liepen.”

“Daarna verhuisden we naar het Drogenbrood en huisden we in ’t Nieuw Gemeentehuis bij Madeleine. Meteen werden we kampioen. In 1981 promoveerden we naar de eerste afdeling en werd er in de komende jaren wat jojo gespeeld bij voorzitters als Marcel Pante, Willy Vergote, Hector De Corte, Patrick Deraeve en Kurt Ballegeer. Negen jaar geleden nam ik de fakkel over”, aldus Bertje.

Successen

“De meest volle succesperiode was de periode met onze Papin, die erin slaagde heel wat busreizen naar de Kempen te versieren. Onder Hurtekamp behaalden we twee keer de West-Vlaamse beker.”

“Daarna volgde Didier Vermeire, die in het topseizoen 2018-2019 drie prijzen won: kampioen, beker van West-Vlaanderen en kampioen van Vlaanderen. Ondertussen hadden we al de Gouden Beer in Beernem gewonnen. Door de jaren heen hebben we ook afscheid moeten nemen van heel wat leden, maar ze blijven in ons hart verder leven.”

“Een week na onze viering hebben we onze negende beker gewonnen. Hiermee zijn we de beste bekerploeg in de Amateursport”, vertelt Bertje Stevens.

(Regi)