Ex-speler Aaron Bruning is T2 van KSC Blankenberge: “We scoren boven verwachtingen”

Onder leiding van Steve Swaenepoel promoveerde Sporting Club afgelopen kampioenschap naar de nationale reeksen en won het de beker van West-Vlaanderen. De sportieve baas wist dat hij zou vervangen worden. Steven Van Moeffaert, speler tot het laatste moment, volgde hem op.

De nieuwe hoofdcoach opteerde voor Aaron Bruning als assistent. Laatstgenoemde was een kanjer als voetballer en hoopt even hoog te scoren als coach. “Deinze, Gent Zeehaven, Knokke, VG Oostende en negen competities Wingene waren mijn vorige uitdagingen. Ik kwam terecht bij Blankenberge net toen corona uitbrak. Spijtig genoeg werd de competitie toen stilgelegd. Ik was net hersteld van een kruisbandletsel en smachtte naar het competitieritme”, vertelt hij.

“De spelers begrijpen steeds beter waar Steven en ik naartoe willen”

“We bleven gelukkig wel trainen, volgens de toen geldende regels. Daarna trok ik naar Boezinge, waar ik voor de derde keer slachtoffer werd van een kruisbandletsel. Nog maar eens diende ik die pijnlijke en langdurige revalidatie te ondergaan. Daarna was ik vastbesloten te gaan voor een functie als trainer.”

Terugronde

“Mijn voetbalcarrière was toen definitief voorbij. Ik fungeerde een tijdlang als T2 in Boezinge. Toen contacteerde Steven Van Moeffaert me en vroeg of ik bij hem wilde komen. Natuurlijk wilde ik dat”, glundert Aaron. “De promotie naar de nationale reeksen schrikte ons allerminst af. We slaagden erin onze eigen stempel te drukken. Bekijk de rangschikking: we prijken op de vierde positie en bekoren onze supporters met attractief en aanvallend voetbal. Nummer zes, Eendracht Wervik, is onze eerstvolgende opponent. Daarna ontvangen we in eigen huis staartformatie Sint-Denijs Sport, om het kalenderjaar af te sluiten met de clash op bezoek bij nummer twee, Westhoek. Als we erin slagen om Kerstmis en Nieuwjaar te vieren met een stek binnen de top vijf, dan voorspel ik een spetterende terugronde. De jongens begrijpen immers steeds beter waar Steven Van Moeffaert en ikzelf naartoe willen. De huidige resultaten zijn al boven de verwachtingen, maar met mijn ijzeren karakter ga ik altijd voor het maximum.” (JPV)