Ex-ploegmaats oog in oog in derby tussen Mandel en VVEK (3C): “Deze wedstrijd is voor ons toch net wat specialer”

Ricardo Perneel en Maxime Verfaillie kennen elkaar al van kinds af aan en speelden bij Mandel United B samen. Nu staan ze in derde provinciale C tegenover elkaar in de stadsderby tussen Mandel en VV Emelgem-Kachtem.

“Ik denk dat Emelgem heel fel aan de wedstrijd zal beginnen en dat het van begin tot einde knokken zal worden voor elke bal”, vertelt Ricardo Perneel (22) die op de tien speelt bij Mandel en in Izegem woont. “We missen twee van onze basisspelers door schorsing en ikzelf zit ook al zes weken aan de kant, maar kan er misschien bij zijn tegen Emelgem. Ze zullen waarschijnlijk extra gebrand zijn om te komen winnen bij ons en dit door het feit dat het een stadsderby is, maar ook door sommige spelers die een verleden hebben bij ons. Die zullen dubbel gemotiveerd zijn, daar ben ik zeker van.”

“Iedere wedstrijd is natuurlijk belangrijk en wil je tot een goed eind brengen. Deze wedstrijd is misschien net een tikkeltje specialer en wil je toch liever winnen – misschien nog meer dan een andere wedstrijd. Het is vooral belangrijk voor onszelf om wedstrijden als deze met een goed gevoel af te sluiten.”

“Het is natuurlijk een extra motivatie om tegen ex-teamgenoten of vrienden te spelen. Je wilt die wedstrijd winnen. Voor mij persoonlijk zal dit weinig invloed hebben op de match zelf. Eens de wedstrijd aan de gang is, is het volledige focus op onszelf en niet bezig zijn met de tegenstander. Ik kan natuurlijk niet spreken voor anderen en die gaan er misschien anders mee om, om tegen ex-teamgenoten te spelen. Het zal natuurlijk wel een speciaal moment zijn om tegen twee ex-teamgenoten te spelen, als ik fit raak tenminste voor de wedstrijd.”

Veel nieuwe gasten

“Mandel heeft een jonge ploeg die goed kan voetballen”, weet de 23-jarige middenvelder Maxime Verfaillie uit Izegem. “Ik ken er nog een paar van, maar de meeste zijn ondertussen nieuwe gasten. Tegen een ex-ploeg wil je nooit verliezen en zeker niet tegen een ploeg waar ik heel mijn jeugd gespeeld heb.”

“Iedere match is belangrijk, maar het is toch net wat specialer. En bij verlies zou Stijntje (Naessens) het er graag willen in wrijven en omgekeerd ook natuurlijk”, knipoogt Maxime. “Het is een extra motivatie en de speler die zal verliezen, mag de eerste cola zetten in de kantine.”

“Ricardo en ik kennen elkaar al heel lang, al van het derde kleuter. Ik heb hem eigenlijk leren voetballen in de blauwe kooi”, grapt Maxime. “Ik wil mij vooral amuseren met de ploeg en dan komen de resultaten vanzelf. Door hard te trainen en een pintje te drinken op donderdagavond lukt dat. Als ploeg moeten we misschien wel wat constanter zijn. Wat wel heel goed is: we hebben misschien wel de beste keeper en verdediging van de competitie.” (Robin Verleden)

Zaterdag 29 oktober om 20 uur: Mandel United B VVEK.