Ex-KV Kortrijk-coach Henk Houwaart analyseert de magere 3 op 18: “Als je de top acht mist, is het seizoen níét geslaagd”

Wat is er aan de hand met KV Kortrijk? De Kerels boekten een zeer schamele 3 op 18 en vielen uit de top acht. “Soms denk ik, godverdikke, aardige ploeg die er nou is. Maar de resultaten vallen tegen. De top acht moet mogelijk zijn, anders is het seizoen niet geslaagd”, zegt ex-coach en analist Henk Houwaart (71).

De nieuwjaarswens van KV Kortrijk is simpel: de top acht halen. Maar in 2022 kon er nog geen enkele driepunter gescoord worden. Je hoeft geen wiskundig genie te zijn om dan te beseffen dat 3 op 18 gewoonweg te weinig is om die ambitie waar te maken. Het programma van de Kerels was op papier niet gemakkelijk, maar ook niet onoverkomelijk. Een winstpartijtje mocht daar toch bij zijn.

Voor diegenen die de afgelopen maand onder een steen geleefd hebben: KVK speelde 2-2 gelijk op Gent, 1-1 tegen KAS Eupen en 1-1 in Charleroi. Daarna volgden drie verliesbeurten in zeven (!) dagen tijd. Verliezen van Club Brugge, dat kan altijd gebeuren (0-1). De inhaalwedstrijd tegen Antwerp was een specialleke. KVK mocht zijn wintertransfers niet gebruiken en miste jongens door blessures, schorsingen, etc. Gevolg: amper dertien (!) veldspelers voorhanden en een rare match. Ook die ging verloren met 0-2. En last but not least: afgelopen weekend was STVV te sterk met 1-3, ook al kregen de Kanaries een lichte penalty en KVK een discutabele rode kaart. Geluk dwing je ook zelf af, niet?

Hallo, Henk Houwaart? Wat is er aan de hand met KV Kortrijk? De ex-coach analyseert de recente resultaten. “De uitslagen zijn niet geweldig. Ze gaan door een periode met ups-and-downs. Bij momenten zie ik ze toch ook goed voetbal brengen. En dan denk ik: godverdikke, aardige ploeg die er nou is. Terwijl er veel spelers weg zijn die vorig seizoen bepalend waren.”

40% van de punten

Dan vragen wij ons af: doet de coach iets verkeerd? Karim Belhocine boekte sinds zijn aankomst 19 op 48. Daarmee behaalde hij 40%, dat is gebuisd op school. “Ik moet zeggen dat de organisatie er wel staat. Maar als coach ben je alleen maar belangrijk als je wint. Als je een keertje verliest, ken je er niks van. Bovendien kwam Belhocine tijdens het seizoen. Het is een groot verschil als je samen met je team de voorbereiding kan afwerken. Je wil vanalles rechtzetten en normaal kun je dat doen tijdens de voorbereiding met vriendschappelijke wedstrijden. Kijk maar naar de trainer van Club Brugge (Alfred Schreuder, red.), die man is ook zoekende en weet het nog niet helemaal. Je wil zo snel mogelijk naar je vaste elf en punten pakken.”

Je hebt lopende middenvelders nodig, die als het kan ook scorend vermogen hebben

We stellen vast dat KV Kortrijk met tien gelijke spelletjes nog altijd de primus van de klas is, maar met puntendelingen kom je geen meter vooruit in het klassement. Gezien het potentieel in de kern spreekt Houwaart zelfs over de top vier. “Als je in de top van het klassement wil komen, moet je uiteraard winnen. Alles staat dicht bij elkaar. Maar de matchen die ze dan moesten winnen om echt te kunnen gaan meedoen voor die top vier, speelden ze gelijk. Anders had er een kansje in gezeten. Anderlecht en AA Gent komen opzetten.”

Geen goalgetter

Faïz Selemani is de topschutter van dit KV Kortrijk met negen goals, dan zien we pas Pape Gueye met vijf rozen. Dat is misschien ook waar het schoentje knelt: KVK mist een pure centrumspits. In de kern zien we de aanwezigheid van Bilal Messaoudi, Mohamed Badamosi en Jesaja Herrmann. Naar onze mening is Messaoudi een harde werker, maar geen goalgetter. Badamosi loopt al te vaak buitenspel en Herrmann bracht tot nu toe te weinig. “Die Selemani werkte zich een beetje op als de belangrijke figuur. Maar ik zie ook dat hij dan weer wegzakt en niet constant kan presteren. Als hij wegdeemstert, hebben ze in de aanvallende zone eigenlijk helemaal niks meer. Vorig seizoen hadden ze Mboyo die er wel eens een paar inschoot.” KVK kan alleen maar hopen dat David Henen zich opwerpt als de missing link in de punt van de aanval.

De Kortrijkzanen zaten niet stil tijdens de transferperiode. In verdedigend opzicht kwamen Watanabe, Reynolds en Nehssatou. Op het middenveld kwamen Benchaib en De Bruyn, en de aanvallende versterking noemden we hierboven net. Zou het ook kunnen dat KVK gewoon Vandendriessche mist op het middenveld? “Je hebt gewoon lopende middenvelders nodig, die als het kan ook scorend vermogen hebben. Zo kun je van achteruit opbouwen. Ik hoop dat de wintertransfers versterkingen zijn voor de kern, je moet tot een vast elftal komen.”

Gemis van Dewaele

Aanjager Gilles Dewaele werd weggeplukt door Standard en vat vol ervaring Timothy Derijck vertrok naar Zulte Waregem. Een échte aderlating kunnen we dat niet noemen, maar het is toch een gemis. “Vooral Dewaele, hij bracht grinta en ging door het vuur. Als je zulke spelers in de ploeg hebt, trekken die de anderen naar een hoger niveau. Als je dat allemaal mist, wordt het een pak moeilijker.”

Brengt ons tot: wat is nu de oplossing? “Simpel: twee keer winnen”, zegt Houwaart. “Ze spelen nu bij hekkensluiter Beerschot en dan volgt de derby tegen Zulte Waregem. Als je 6 op 6 pakt, ziet de wereld er weer helemaal anders uit. Dan pak je vertrouwen. Daarna volgt een verplaatsing naar Genk, een thuismatch tegen Union en een bezoek aan Cercle. Dat zijn serieuze wedstrijden, hè.”

De conclusie van Houwaart is hard. “Die top acht halen, is zeker mogelijk. Doe je dat niet, dan is je seizoen niet geslaagd. Eerst moet er gewonnen worden, dan slaat de sfeer automatisch om. En dan kunnen de supporters er ook weer achter gaan staan.” (JC)