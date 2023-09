Ex-Cerclist traint VVC Beernem A

Na zijn succesvolle periode bij Club Roeselare aanvaardde ex-Cerclekeeper Franky Mestdagh de uitdaging om VVC Beernem A doorheen derde provinciale B te loodsen zonder degradatiezorgen. Hij won alvast zijn eerste veldslag: 3-2 tegen FC Veldegem.

Tijdens zijn actieve carrière verdedigde Franky het doel van Cercle Brugge in eerste nationale. Later stond hij aan de wieg van het gerenommeerde Soccerfun keeperskamp in Oostkamp. In Roeselare bemande de voormalige topgoalie twee en een half jaar het sportieve roer. “Daarna wilde ik stoppen en beleefde een prachtzomer met vrouw, kinderen en kleinkinderen. Eens november was het om 17 uur pikkedonker en moest ik me verder slepen tot ik omstreeks 23 uur naar mijn bed kon. Met vrouwlief overlegde ik, het kon zo niet verder. Dus nam ik een nieuwe trainersfunctie aan in Beernem. Heel toevallig kwamen de contacten tot stand. Sinterklaas bezocht de kindjes bij mij thuis en zijn knecht was iemand van Beernem: hij deelde me mee dat de vereniging een nieuwe T1 zocht. Zo begon alles en omstreeks Nieuwjaar startte ik.”

Middenmoot

“De eerste maanden verliepen moeizaam. Nauwelijks sfeer en de aanwezigheden op training lieten toch wat te wensen over. Ach, daar moet ik begrip voor opbrengen: die jongens gaven voorrang aan hun studies, hè. We trokken er ons hoe dan ook door en boekten enkele mooie resultaten. We finishten als zevende, wat ik als een heel puik resultaat durf te beoordelen. Enkele sterkhouders haakten af: Jelle Dudal trok naar Zedelgem, terwijl Axel Deloof en Broes Depauw stopten. Dit compenseerden we met het aantrekken van enkele kleppers, zoals de vrije spelers Louis Focquaert, Gillian Bellaert en Tijs Van Eygen. Jannis Misschaert en Filip Swimberge komen over van Jong Male, Kerenzo Braet en Gaëtan Blanquaert van Maldegem en Brent Gobeyn van Kleit. Vallen we zonder blessures, dan beschik ik over een degelijk geheel, zonder de term super in de mond te nemen. Titelambities hebben we niet. We ambiëren de middenmoot.” (JPV)

Zondag 10 september om 15 uur: SC Lombardsijde – VVC Cercle Beernem A.