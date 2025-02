Evy is de uitmuntende goalie van KFC Damme

Ze heeft met voorsprong de minste goals tegen in de reeks. KFC Damme prijkt op kop met zes punten voorsprong op naaste achtervolgers Rumbeke en Bredene. Pikant detail: op zondag 2 februari trekken de leiders naar KSV Rumbeke. Van stress is bij onze gesprekspartner geen sprake.

Afspraak zaterdagmiddag op de site Sijsele. Evy Desender wilde eerst haar keeper van de lichting U11 bekijken in Westkapelle. “Ik ben inderdaad trainster van de keepertjes lichting U8, U9, U10 en U11. Dit is een supertoffe hobby. Als je die ballenpakkers op training een paar tips geeft, dan vergeten ze dat nooit. Ze wijzen me er na de match zelfs op dat ze gedaan hebben wat ik vroeg. Mooi toch?”

“En zelf voetbal ik evenzeer met hart en ziel. We kunnen ons inderdaad misschien tot kampioen kronen aan het einde van de rit, al mogen we nog lang niet mosselen aan wal roepen. Sta ik sterk te keepen en krijg ik weinig goals tegen? Er staan er nog tien voor mij hé. Het is net omdat zij, ook in defensief opzicht, hun ding doen, dat ik me zo weinig moet omdraaien.”

Okwor Odinaka

“Op heel jonge leeftijd startte ik bij Jong Moerkerke. Later stapte ik over naar KFC Moerkerke en mocht, als 13-jarige, meetrainen met de damesploeg. Eén jaar later maakte ik de definitieve overstap. Sindsdien liep alles positief. Eén keer geraakten we in een dipje maar toen nam coördinator Sam Adam opnieuw de trainersfunctie over. Hij loodste ons naar de veilige haven.”

“Nu worden we gecoacht door Okwor Odinaka. Hij weet perfect hoe hij met dames moet omgaan. Zijn richtlijnen zijn niet alleen klaar en duidelijk maar hij verstrekt ze ook op de juiste toon. Dat is bij dames veel belangrijker dan bij heren. De mayonaise pakt, laat het me zo formuleren.”

“We maken allemaal deel uit van een fantastische vereniging die niet uit zijn voegen barst omdat er ware vaklui aan het bewind zijn. En zelf draag ik ook nog mijn steentje bij als de kledij moet verdeeld worden aan het begin van het seizoen. Mijn passie slorpt inderdaad heel veel vrije tijd op, ik zou het niet anders willen.” (JPV)

