Uniek in de voetbalwereld: Stan Braem en Phil Canoot st(r)oomden door uit provinciale en blijven overal scoren

De ene is nog maar 23, de andere al 30. Maar beiden legden ze een ongelofelijk parcours af. Phil Canoot, de ancien van de twee, doet dat het jongste decennium bij KSV Oostkamp waarmee hij doorstootte van derde provinciale naar tweede afdeling VV. Stan Braem promoveerde al met diverse teams en is nu topschutter bij KSKV Zwevezele A. Hij vond er al 26 keer de weg naar de netten en mag straks gaan testen bij Cercle Brugge. Beiden zijn ze genomineerd als beste speler op het EOTS-event van vrijdag 6 mei.

Van provinciale tot in tweede afdeling: de weg naar het net blijven die gasten vinden. Stan Braem is de jongste van het duo. De 23-jarige spits belandde via de jeugd van Steenbrugge en KVC Wingene in Dosko Sint-Kruis, waar hij aan zijn indrukwekkende reeks begon.

Mijn record is 42 goals bij Varsenare – Stan Braem

Met Dosko speelde hij kampioen in vierde en won hij de eindronde in derde, bij KFC Varsenare speelde hij kampioen in tweede en met KSV Oostkamp werd hij kampioen in eerste. Telkens was Braem er topschutter. Dit seizoen bevestigde hij ook nog een trapje hoger in tweede afdeling, waar hij al 26 keer scoorde voor KSKV Zwevezele. “Mijn record was 42 goals bij Varsenare, maar dat was enkele reeksen lager natuurlijk.” Zwevezele gooit de handdoek in tweede afdeling en de clubs staan natuurlijk in de rij voor de man die overal scoort. “Het klopt dat ik straks mag testen bij Cercle.” Lukt het daar niet, dan vindt hij wel elders onderdak. Het EOTS-debat kon hij niet bijwonen omdat hij… een midweekmatch van R. Knokke FC bijwoonde. Op de EOTS-party is Stan zeker van de partij. “Ik ben uiteraard blij met de nominatie. Mijn favorieten: iedere ploeg heeft wel iemand die er uitspringt. Romero en Tshimanga vind ik goede spelers.”

Phil Canoot voelt zich in zijn sas bij KSV Oostkamp: “Ik zie geen reden om te veranderen.” © VDB

Ook van de partij op EOTS is Phil Canoot (30). Zijn ploeg speelde kampioen en Phil trof al 27 keer raak.

Volgend seizoen wordt al mijn tiende bij KSV Oostkamp – Phil Canoot

De Oost-Vlaming volgde de liefde naar Oostkamp en woont nu zelfs op vijf minuten van het veld van KSV Oostkamp. “Ik ben er begonnen in derde provinciale, straks spelen we dus in tweede afdeling. Waarom zou ik hier vertrekken: ik ken hier iedereen, de club is correct, ik amuseer me hier… We hebben dit jaar buiten verwachting sterk gepresteerd en we hopen ook volgend seizoen de lijn door te trekken. Met wat gerichte versterkingen zie ik dat ook lukken. En ook daar hoop ik te scoren natuurlijk, al staat het team voorop. Volgend seizoen is al mijn tiende bij Oostkamp.”