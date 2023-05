De West-Vlaamse EOTS-spelers van het jaar zijn Romain Roussel (SV Wevelgem), Bjarne Vanderstraeten (KSV Moorsele) en Michael Vandemaele (KWS Houthulst): ontdek hier de rest van de top tien per reeks

Op de EOTS-party van woensdagavond 17 mei in het Knokse Casino werden niet enkel de kampioenen gehuldigd en de knapste geklede dame uitgezocht, ook de spelers van het jaar werden per reeks gehuldigd. De stemmen kwamen van de trainers en kapiteins van de ploegen uit de respectieve reeksen. Hieronder vind je telkens de tien best geklasseerden.

Top tien eerste provinciale

1. Romain Roussel (SV Wevelgem City)

2. Jeremy Brogniez (Sassp. Boezinge)

3. Dieter Meulenyzer (SV Wevelgem City)

4. Giovanni Longueville (KSC Blankenberge)

5. Simon Savaete (KSC Blankenberge)

6. Kevin Chateau (Sassp. Boezinge)

7. Juul Tanghe (SV Wevelgem City)

8. Thibeau Lavens (Sassp. Boezinge)

9. Gilles Garrevoet (KFC Moen)

10. Brandon Delneste (SV Wevelgem City) en Gianni Longueville (KSC Blankenberge)

Top tien tweede provinciale A

Bjarne Vanderstraeten liet zich gelden bij KSV Moorsele en dat is de tegenstanders in tweede provinciale niet ontgaan. © VDB

1. Bjarne Vanderstraeten (KSV Moorsele)

2 Tonino Delvar (KVK Avelgem)

3. Emile Mourmanne (Dottenijs Sport)

4. Chems-Eddine Guenoune (Dottenijs Sport)

5. Tom Raes (SK Westrozebeke)

6. Ismaila Samba (KSV Moorslede)

7. Fabrice Cottenceau (Dottenijs Sp.)

8. Jonas Defraeye (Zwevegem Sp.)

9. Dorian Dervite-Vassoue (Dottenijs Sp.)

10. Kenneth Garreyn (KFC Poperinge)

Top tien tweede provinciale B

Michaël Vandemaele kende een productief seizoen bij KWS Houthulst.

1. Michaël Vandemaele (KWS Houthulst)

2. Albion Gashi (KSV Bredene)

3. Dieter Wittesaele (KSV Bredene)

4. Stijn De Deygere (KSKV Zwevezele)

5. Niels Bataille (KSV Bredene)

6. Quirino Raes (KFC Heist)

7. Thomas Lubaszka (Club Roeselare)

8. Neal Moss (KSV Bredene) en Simon Grymonprez (KSKV Zwevezele)

9. Thibault Trioen (KSKV Zwevezele), Mathieu Grymonprez (KWS Houthulst) en Paco Avoki (SC Lombardsijde)

10. Sebastien Siani (KSV Bredene)

Tweede en derde afdeling Voetbal Vlaanderen

In de tweede en derde afdeling Voetbal Vlaanderen, de vroegere tweede en derde amateurklasse, geen West-Vlamingen in de top vijf en bij de genomineerden dus, maar op de ereplaatsen toch wel wat gouwgenoten. In tweede afdeling een zevende plaats voor Louis Declerck van KSV Oostkamp, die net voor zijn ploeggenoot Jules Van Haecke eindigde. Op stekken negen en tien twee jonge talenten van Jong Essevee: Youssuf Sylla en Dylan Demuynck. In derde afdeling is de Wielsbeekse spits Jari De Jaegere op de negende plaats de eerste West-Vlaming, op stek elf Anthony Degrendel, doelman bij SK Roeselare-Daisel.