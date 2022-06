Enzo Vandewalle (ex-Menen) gaat als T2 aan de slag bij SV Anzegem: “Pascal was me niet vergeten”

Na T1 Pascal Verriest maakt ook T2 Enzo Vandewalle de overstap naar SV Anzegem. “Blij dat ik komend seizoen opnieuw kan samenwerken met mijn sportieve baas en vriend Pascal. We vormen een uitstekend duo en hebben bij Menen goed werk verricht”, zegt de 30-jarige Vandewalle.

Nadat de vzw van SCT Menen bekend maakte dat het voetbalavontuur na dit seizoen stopte, moesten trainers en spelers uitkijken naar een nieuwe ploeg. Voor de meeste spelers was dat geen probleem. Voor de trainers lag dat iets moeilijker. Blijkbaar niet voor T1 Pascal Verriest die al vroeg een overeenkomst bereikte met SV Anzegem. De Wevelgemnaar liet zijn assistent Enzo Vandewalle niet verweesd achter. Hij zorgde ervoor dat het trainersduo opnieuw verenigd werd. “Natuurlijk ben ik blij dat ik niet meer hoef te zitten wachten op een aanbieding”, lacht Enzo Vandewalle. “Vooral omdat het tijdstip om een nieuwe ploeg te zoeken niet optimaal was. Gelukkig kon ik rekenen op mijn sportieve baas en vriend Pascal die zodra Anzegem een nieuwe T2 zocht, mij niet vergeten was. Toch ook een bewijs dat hij tevreden is over mijn inbreng. En niet onbelangrijk, ik kan mijn ding blijven doen in de nationale reeksen. De vorige weken was ik met enkele ploegen bezig geweest. Maar na mijn driejarige verblijf bij Menen was ik niet happig om in de provinciale reeksen aan de slag te gaan.”

In de wolken

“Uiteraard ben ik in de wolken dat ik volgend seizoen aan de zijde van Pascal Verriest opnieuw aan de slag kan gaan”, vervolgt Enzo Vandewalle. “Tenslotte delen we dezelfde voetbalvisie. We hebben geen woorden nodig om elkaar te begrijpen. En Pascal weet dat ik niet aan de poten van zijn trainersstoel zal zagen. Ik ben ooit T1 geweest bij RC Waregem en heb de ambitie om ooit weer hoofdtrainer te worden nog niet opgeborgen. Maar ik heb nog tijd, ik kan ondertussen naast Pascal nog wat rijpen in de schaduw.”

SCT Menen heeft er een belabberd seizoen opzitten. Ondanks dat ze vooraf hoopten op een rustig, probleemloos seizoen, vocht Sporting voortdurend tegen de bierkaai om uiteindelijk als 15de met amper 19 punten te eindigen. Een afscheid in mineur van het nationaal voetbal. “Met de vele nieuwkomers hadden we uiteraard een ander scenario voor ogen”, bekent Enzo Vandewalle. “Maar heel wat nieuwe jongens, waarvan we veel verwachtten bleven onder de verwachtingen. Wellicht had het seizoen inactiviteit wegens corona bij sommige dan toch een tol geëist. En toch ben ik er rotsvast van overtuigd dat we de ploeg na de winterstop naar een veilige plaats konden loodsen. Tot bekend werd dat de ploeg na dit seizoen werd opgedoekt, iedereen een mentale opdoffer te verwerken kreeg waarvan we niet meer herstelden. Jammer, want we hadden in het verleden voldoende bewezen tot wat we in staat waren. Toen ik bij Menen aan mijn eerste seizoen begon, was er net een volledige spelersleegloop geweest.”

Veroordeeld

“Uiteraard werden we nog voor de competitie van wal stak veroordeeld tot de gedoodverfde degradatiekandidaat. Maar we gaven de critici lik op stuk, konden ons met goed voetbal moeiteloos handhaven in tweede afdeling. Dat het na drie jaar Menen wennen zal worden bij Anzegem? Uiteraard was ik graag bij Sporting gebleven. Maar ook Anzegem lijkt me een warme en gezellige club die op termijn ambitie heeft om een stap hoger te zetten. Het is uiteraard een voordeel dat ik aan de zijde van Pascal verder mag werken. En we komen er niet in een vreemde wereld terecht. Ook doelman Benoit Degruyter en ex-Menenaar Maxime Cottignie zullen er de rood-gele kleuren dragen”, besluit Enzo. (Alfons Vandewynckele)