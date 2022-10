Emile Samyn blinkt uit bij Royal Knokke FC (1e): “Ik miste de volledige voorbereiding”

Royal Knokke FC startte erbarmelijk. T1 Yves Van Borm had het voorspeld: “We houden rekening met 0 op 12 want we krijgen eerst alle titelkandidaten voorgeschoteld. Daarna is het aan ons.”

Het werd uiteindelijk 3 op 15. Sinds 8 oktober is alles in positieve zin geëvolueerd. Knokke oogstte 9 op 9. Toevallig of niet, maar de drie opeenvolgende zeges werden behaald met Emile Samyn in de basis. Onze gesprekspartner is de eerste om dat te relativeren. “Dit is mijn tweede kampioenschap bij de kustformatie. Eerder voetbalde ik bij Roeselare en Lierse. De hele voorbereiding heb ik gemist wegens een weerbarstig enkelletsel. Nu voel ik me topfit en kan al kansen afdwingen. Voor ons drieluik met overwinningen voetbalden we absoluut niet slecht maar kwamen telkens dat tikje tekort.”

Degradatie afgewend

“Voor we naar Ninove trokken, hebben we uitvoerig gepraat. We werden met onze neus op de feiten gedrukt en de essentiële voetbalwaarheden kregen we op het hart gedrukt. Sindsdien knokken we onvoorstelbaar voor elkaar. We houden er de kopjes bij van begin tot einde. Het degradatiegevaar hebben we inmiddels afgewend. Tegen KSK Heist wonnen we voor het eerst in ons eigen Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park. Onze toeschouwers gingen uit de bol. Tegen Mandel United trokken we aan het langste eind dankzij een strafschop in blessuretijd.”

“Nu maken we ons op voor de tocht naar nummer 14 Tienen en november start met de komst van rode lantaarn Rupel Boom. Dit zijn geen hapklare brokken maar als we presteren zoals in de voorbije weken dan durf ik gokken op 6 op 6. Wat mezelf betreft, hoop ik verder gespaard te blijven van letsels zodat ik telkens weer mijn steentje kan bijdragen.” (JPV)

Zondag 30 oktober om 15 uur: KVK Tienen – Royal Knokke FC