Emiel (15) tekent profcontract bij Club Brugge

Er loopt heel wat voetbaltalent rond in Pittem. Emiel Callens (15) mag zich sinds kort profvoetballer noemen bij een topclub. Niemand minder dan Club Brugge bood het grote talent een profcontract aan. De jonge middenvelder is alvast heel ambitieus en hoopt carrière te maken bij zijn favoriete voetbalclub.

Emiel is niet de enige van de familie die de voetbalkriebel te pakken heeft. “Mijn zus voetbalt bij Zulte-Waregem en ook mijn broer is een talentvol voetballer. Ik startte met voetballen in Pittem bij de U6. Een jaar later werd ik tijdens het jaarlijkse indoor boardingtoernooi in Pittem gescout door Club Brugge. Na enkele testtrainingen mocht ik daar starten. Dat was in het begin best wel spannend, maar het zat meteen goed. Ik voetbalde aanvankelijk als rechtsachter. Een jaar of twee geleden positioneerde mijn trainer me tegen een wedstrijd op Charleroi op het middenveld en dat voelde meteen goed aan. Nu speel ik als centraal aanvallende middenvelder.”

Hoewel het een droom is die uitkomt voor Emiel, vergt het ook heel wat discipline. “Ik ga naar de topsportschool Spartac Brugge. Tijdens de week train ik vier keer ’s morgens en evenveel keer ’s avonds, zowel met de school als met Club Brugge. Het trainingsschema is goed, maar stevig opgebouwd. Op maandag is er recuperatietraining van de wedstrijd voordien. Op woensdag staat dan weer meestal een intensievere training met extra loopwerk op het programma. Mijn droom is om bij de eerste ploeg van Club Brugge te spelen. Daarom is discipline heel belangrijk. Zo moet ik al eens een feestje missen, of ga ik vrijdagavond vroeg slapen terwijl mijn vrienden nog afspreken. Anderzijds zit ik op internaat samen met heel wat spelers van Club Brugge. We hebben dezelfde ambitie, wat het eenvoudiger maakt om elkaar bij moeilijkere momenten te helpen en vol voor onze doelen te gaan. Hoewel er natuurlijk gezonde onderlinge concurrentie is, zit de ploegsfeer echt wel goed. We willen dit jaar zeker de top drie halen en gaan vol voor de titel”, besluit Emiel. (TV)