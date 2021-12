Elke amateurclub heeft een kunstgrasveld: “Goed voor energiefactuur en milieu”

De kersverse schepen van Sport Wouter Allijns is opgetogen. Een jaar vroeger dan voorzien ligt er bij elke amateurvoetbalclub een kunstgrasveld.

Het eerste kunstgrasveld dat in gebruik genomen werd was dat van KFC Marke in het najaar van 2018. Twee jaar later volgden de velden van KFC Aalbeke en KdNS Heule. Eind november werden ook de laatste drie kunstgrasvelden bij amateurclubs in gebruik genomen. Die waren voor WS Bellegem, KRC Bissegem en KSV Kortrijk. De stad investeerde voor alle kunstvoetbalvelden samen 4,1 miljoen euro.

Duurzaamheid troef

“We keken niet enkel voor de velden zelf, maar de kunstgrasvelden en andere velden op de sites werden ook voorzien van veldverlichting met led. Dat is goed voor de energiefactuur en het milieu”, stelt schepen Wouter Allijns.

“Deze verlichting is energiezuinig en kan bovendien ingesteld worden op verschillende lichtniveaus. Ook in het kader van duurzaamheid wordt het regenwater afkomstig van het kunstgrasveld opgevangen. Er wordt een buffering van 60.000 liter met pompinstallatie voorzien op ieder veld. Dat opgevangen water kan dan gebruikt worden voor het sproeien van de aanpalende trainingsvelden.”

“Met kunstgrasvelden kunnen meer trainingen en wedstrijden plaatsvinden zonder dat de kwaliteit van het veld eronder lijdt en door de vernieuwde verlichting kunnen ploegen ’s avonds langer spelen. Dit zorgt dus voor een verhoogde capaciteit. De velden vergen ook minder onderhoud.”

De schepen belooft om samen met de clubs te kijken om de velden één voor één feestelijk in te huldigen door met de stadsploeg een wedstrijd te komen spelen tegen de ploeg van de club. (ED)