Elindus Arena is decor voor galamatch tussen zelfgekozen selecties van Olivier Deschacht en Davy De fauw

Davy De fauw en Olivier Deschacht spelen op 18 april een galawedstrijd tegen elkaar. De twee ex- Zulte Waregem-spelers zullen aantreden met een zelfgekozen ploeg. “We hebben allebei niet het afscheid gekregen dat we verdienden.”

Op paasmaandag is de Elindus Arena het decor van de ‘Legends Game’. De fauw en Deschacht spelen die dag met een zelfgekozen elftal tegen elkaar. “Davy en ik hadden hier twee jaar geleden al over gepraat”, vertelt Deschacht. “We lachten en grapten, maar nu lijkt die match er echt aan te komen. De perschef van Essevee belde me op met het idee. Ik was meteen overtuigd toen hij me belde. Spijtig genoeg kreeg ik door corona niet het afscheid dat ik wou.”

Ook De fauw kreeg niet het gewenste afscheid. In zijn laatste wedstrijd, op Anderlecht, werd hij na 45 minuten al naar de kant gehaald. “Mijn vroegtijdige wissel was mijn eigen beslissing”, zegt De fauw. “Ik had geel achter mijn naam en voelde dat ik niet in de match zat. Natuurlijk wist ik nog niet dat het mijn allerlaatste match ooit zou worden. Uiteindelijk verloren we die wedstrijd met 7-0.”

Mogelijke spelers

Enkele namen gaven De fauw en Deschacht al prijs. Hun volledige spelerskernen wilden ze nog niet meteen meedelen, omdat ze nog geen officiële bevestiging ontvingen. “Ik mag je al vertellen dat Van Loo, Vormer en Skulason bij mijn selectie zullen zitten”, weet De fauw. “Ikzelf zal ook meedoen. De coach van ons team zal bestaan uit verschillende mensen die doorheen mijn carrière belangrijk waren. Mijn pa zit daarbij en ik probeer ook Rijkaard te strikken, mijn allereerste trainer bij Sparta.”

“Natuurlijk speel ikzelf ook mee”, lacht Deschacht. “Momenteel sta ik nog niet scherp, maar daar heb ik nog twee maanden voor. Verder bestaat mijn team uit onder andere Silvio Proto, Steven Defour, Guillaume Gillet en mijn goede vriend Yves Vanderhaeghe. Yves zal mandekking uitvoeren op Vormer. Met andere spelers heb ik voorlopig nog contact, maar die mochten nog geen officiële bevestiging geven, want een aantal van hen spelen in de Premier League. Als coach was mijn eerste keuze Vercauteren, maar die zit voorlopig in Rusland en ik weet nog niet of hij zal mogen overvliegen.”

Healthy Heart Fund

De galawedstrijd wordt gekoppeld aan een goed doel. Deschacht en De fauw kozen ervoor om het Healthy Heart Fund te ondersteunen. “Ik wil Davy en Olivier bedanken”, begint professor dokter Werner Budts. “Het Healthy Heart Fund is een fonds aan de KU Leuven dat hart- en vaatziekten steunt. Daarnaast focust het zich op het financiële vlak voor de jonge onderzoeker, want onderzoeken zijn duur. We willen het brede publiek informeren over de aanwezigheid van hart- en vaatziekten in de maatschappij. Iedereen zag deze zomer de tragische beelden van de Deen Christian Eriksen of had ooit de beelden van Anthony Van Loo gezien. We willen de mensen informeren en zijn blij dat we dat onder andere via deze wedstrijd kunnen doen.”

Tijdens de rust zullen de aanwezige supporters kunnen genieten van een show. “We willen de jonge en oude supporters amuseren met een leuke halftime-show”, vertelt Maarten Moerman, eventmanager bij Zulte Waregem. “We hopen dat er veel volk op afkomt, want het zal een spannende en amusante match worden.”

De ticketverkoop voor deze galamatch begint zo snel mogelijk. De wedstrijd zal bestaan uit twee helften van dertig minuten. De match start om 15 uur. (Elian Coussement)