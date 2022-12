Elfde editie van Christmas Truce Tournament met twaalf buitenlandse teams

Na een onderbreking van twee jaar organiseert KVK Westhoek op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 december opnieuw het Christmas Truce Tournament. Het is de elfde editie voor twaalf U12-ploegen uit de Engelse, Franse en Duitse competitie.

“In 2011 kreeg ik een telefoon van de KBVB met de vraag of het toenmalige KVK Ieper een internationaal toernooi wilde mee organiseren met de Premier League”, vertelt jeugdvoorzitter Martin Willems. “Na een bezoek van een delegatie van de PL was ik onmiddellijk geïnteresseerd, niet enkel vanwege het sportieve maar evenzeer omwille van het educatieve aspect, namelijk de herdenking van de voetbalmatchen die werden gespeeld op kerstdag 1914, de geschiedenis van WOI en de vredesboodschap.”

“Ik heb toen één van mijn beste beslissingen genomen in mijn carrière als jeugdvoorzitter en heb toegezegd, hoewel ik er toen alleen voor stond om deze uitdaging aan te gaan. Gelukkig kan ik dit nu samen met Geert Glorie realiseren. Zonder de hulp van mijn jeugdbestuur en de vele vrijwilligers is een dergelijke organisatie niet mogelijk. De Premier League eist een perfecte en veilige organisatie!”

Educatief luik

“Ik vind het heel belangrijk dat onze eigen jeugd weet dat op 11 november niet enkel de Sint komt, maar dat die datum ook staat voor het einde van de vreselijke oorlog die hier heeft plaatsgevonden en waar onnoemelijk veel mensen hun leven hebben gelaten voor onze toekomst”, vervolgt Martin Willems.

“We betrekken dan ook onze eigen U12 hierin volledig met een educatieve tour in de streek met bezoek aan oorlogssites onder leiding van Geert Glorie. Ze mogen hun eigen werkjes rond het thema van de Poppie zelfs voorstellen tijdens een receptie met tal van voorname genodigden van de Premier League. Vrijdag 9 december leggen we ook, samen met de deelnemende ploegen, een krans neer tijdens de Last Post. Het toernooi zelf treden zij op als ballenjongens. Sportief wordt het hopelijk opnieuw een topeditie.”

De inkom is gratis. Het programma is terug te vinden via: www.tournify.uk/live/christmastruce22

(EG)