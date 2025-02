Einde zegereeks KVK Westhoek: “Met neus op de feiten gedrukt”

Na de negen op negen werd de zegereeks van KVK Westhoek gestopt door een uitnederlaag bij Dikkelvenne. Komende zondag willen ze dit doorspoelen met puntengewin tegen KVC Westerlo B, de ploeg tegen wie ze op de openingsspeeldag verloren met 3-0.

KVK Westhoek zette een knappe reeks neer met zeges tegen KSV Oudenaarde, FC Lebbeke en Voorde-Appelterre. Een vierde zege op rij tegen een Oost-Vlaamse ploeg lukte niet, want de ploeg van trainer Bram Lucker ging met 4-0 de boot in tegen Dikkelvenne, de vierde in de stand. “De eerste helft was moeilijk, maar we kregen wel nog grote kansen om een doelpunt te maken voor rust”, weet Bram Lucker (43). “Ook het begin van de tweede helft was iets beter, tot we met tien vielen na de rode kaart voor Ahmed Sabry. Of het terecht rood was? Het was geen slimme overtreding en je mag de scheids de kans niet geven om de kaart te trekken. Er was gevaarlijk spel, maar het is onduidelijk of er contact was.”

Lessen trekken

“Na die uitsluiting monopoliseerden zij de bal en scoorden ze nog drie keer. Het is misschien niet slecht dat we met de neus op de feiten gedrukt werden. De weken ervoor pakten we wel de punten, maar dat ging niet zonder slag of stoot.” Zondag komt de tweede ploeg van Westerlo naar het Crackstadion. “Daar verloren we de eerste competitiematch van het seizoen. Vorig weekend verloren ze nipt van leider Roeselare. De weken daarvoor wonnen ze drie keer in vier matchen. Ze zijn dus aan een sterke reeks bezig. Ik verwacht opnieuw geen makkelijke wedstrijd en ik hoop dat mijn spelers lessen trekken uit de match van afgelopen weekend. Om helemaal veilig te zijn, hebben we nog twee zeges nodig”, geeft de succestrainer mee, die ook volop bezig is met het sportieve huiswerk voor volgend seizoen. “We willen nog enkele contracten verlengen en kijken rustig uit naar opportuniteiten. De terugkeer van Chems Guenoune was zo’n opportuniteit. Hij speelde al twee matchen, maar kan nog beter dan wat hij tot nu toe getoond heeft.”

Intussen bereidt Bram zich voor op een loopproject na het seizoen. “Eind mei wil ik een 24 uren-loop doen in Mechelen. Daarvoor zou ik me willen laten sponsoren om zo een cheque te kunnen overhandigen aan twee goede doelen: de school uit het buitengewoon onderwijs waar ik werk en de G-werking van KVK Westhoek”, aldus Bram.

Zondag 16 februari om 15 uur: KVK Westhoek KVC Westerlo B.