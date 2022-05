Einde van het nationale voetbal voor KSKV Zwevezele A: “Jammer dat het zo moet eindigen”

De 1-1 uitslag van de slotwedstrijd tegen SCT Menen, dat eveneens verdwijnt uit de nationale reeksen, was ondergeschikt aan het feest dat volgde. KSK Zwevezele vraagt geen licentie meer aan voor nationaal voetbal en zakt dus naar provinciale.

“Het is jammer dat het zo moet eindigen”, volgens een ontgoochelde voorzitter Paul Degroote. “We wisten wat de licentievoorwaarden waren en dachten dat er met wat lobbywerk wat aangepast zou worden. Dat gebeurde niet en zo komt er een einde aan het nationale voetbal voor de club.”

“Ik betreur dat het sportieve moet onderdoen voor wat er in de rand van het voetbal gebeurt. Spijtig dat het op die manier moet gebeuren. Het was financieel niet verantwoord om de kosten te maken. We spelen voor een gemiddelde van 200 man en dan moet je een overdekte tribune bouwen voor 1.000 man, moet je een lichtsterkte van meer dan 300 lux hebben, twee ingangen, stewards en zo meer. De toestand van het veld is een andere zaak. Ik denk dat er in de toekomst heel wat clubs daar problemen zullen door hebben.”

Ik zal geen betere voorzitter meer meemaken Trainer Hans Cornelis

“Petegem is de verdiende kampioen en vraagt ook de licentie niet aan en ook in de B-reeks doet kampioen Hoogstraten het niet. Ik had, toen ik voorzitter werd en de ploeg in tweede provinciale speelde, de ambitie om tien jaar voorzitter te zijn en de ploeg naar hogere regionen te brengen. Dat is gelukt en volgend seizoen wordt mijn laatste als voorzitter in tweede provinciale met de B-ploeg. We mochten in eerste heropstarten, maar ik vind dat je op een sportieve manier moet promoveren. Daarna blijf ik supporter van Zwevezele en zal de spelers die hier speelden volgen.”

Wat frustratie en laksheid

Trainer Hans Cornelis trad zijn voorzitter bij: “Ik begrijp volledig de beslissing van de voorzitter. Er zat wel iets meer in, maar toen mijn spelers vernamen dat die beslissing werd genomen was er wel wat frustratie bij de spelers. Ook wat laksheid en dat begrijp ik eveneens. Dat is een menselijke reactie en daar moet je als trainer kunnen mee omgaan. Ik heb voorzitter Paul nu vijf jaar meegemaakt en mag gerust stellen dat hij vooral een echte mens is. Hij doet er alles aan om tussen zijn spelers en trainers te staan en ook tussen de supporters en de gewone man. Ben er ook zeker van dat ik in mijn hele carrière en in de toekomst waarschijnlijk geen betere voorzitter zal meemaken.”