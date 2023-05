Eerste Wervikse kunstgrasveld komt er volgend jaar: “Voorzien verschuiving van budget”

Het eerste kunstgrasveld bij Eendracht Wervik of KSK Geluwe komt er normaliter volgend jaar en dat is één jaar vroeger dan verwacht. Dat maakte schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit) op de gemeenteraad bekend. De vraag naar een kunstgrasveld is er al een aantal jaren. Tijdens de gemeenteraad dienden Jari Denorme (N-VA) en Bert Verhaeghe (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) hierover elk een interpellatie in.

In het meerjarenplan staat voor 2025 een krediet van 400.000 euro ingeschreven voor de aanleg van een kunstgrasveld. Wervik telt drie voetbalclubs bij Voetbal Vlaanderen. Eendracht Wervik verzekerde zich van het behoud in derde amateur, SK Geluwe degradeerde uit tweede provinciale en voor Sparta Kruiseke viel het ook tegen, want zij eindigden laatste in derde provinciale en zakken dus ook. De discussie gaat al een tijdlang mee. Het was destijds Kristof Vandamme (CDéV) die de kat de bel aanbond. Op de gemeenteraad van september 2019 kaartte hij de slechte staat van de voetbalterreinen aan. Eind juni vorig jaar deed ook Jari Denorme dat en nu dus weer.

Naar Kortrijk

“Begin april zijn er door het aanhoudende regenweer een aantal jeugdwedstrijden en trainingen bij Eendracht Wervik afgelast”, zegt Jari Denorme. “Op sociale media waren taferelen te zien van jeugdspelertjes die in de modder moesten ploeteren. Eendracht Wervik moest dit seizoen met het eerste elftal zelfs tijdelijk uitwijken naar het kunstgrasveld op de Lange Munte in Kortrijk. Dat kan alleszins niet de bedoeling zijn. Bovendien kostte dat de club geld.” Een mogelijke piste was om in dezelfde periode een kunstgrasveld op Eendracht Wervik, KSK Geluwe en Sparta Kruiseke aan te leggen en op die manier bij de aannemer een gunstige prijs af te dwingen. Daarvan ziet het lokaal bestuur nu af. “We zijn blij, want die aanpak zou voor onnodig uitstel gezorgd hebben”, oordeelt Bert Verhaeghe. De vraag van Eendracht Wervik per brief om dit niet meer uit te stellen en nu te investeren in de aanleg van een eerste kunstgrasveld ondersteunen wij.” “We voorzien in de volgende budgetwijziging een verschuiving van het budget voor de aanleg van een kunstgrasveld en trekken het krediet op naar 460.000 euro”, aldus schepen Bossuyt. “We gaan ook de sportraad om advies vragen en zullen rekening houden met de criteria. We zullen in overleg gaan met de drie clubs en de beslissing van het schepencollege uitleggen.”

Niet in Kruiseke

De stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project wil het eerste kunstgrasveld in Wervik zien. “Op basis van objectieve criteria, zoals het aantal inwoners in de (deel)gemeente, het aantal ingeschreven leden, aantal ploegen, niveau van de competitie”, aldus Bert Verhaeghe. Opmerkelijk: de bevoegde schepen is ook voorzitter van Sparta Kruiseke. “Maar het eerste kunstgrasveld zal niet bij ons zijn”, geeft hij duidelijk aan. En nog opmerkelijker: Johan Deneut (Vooruit) is een ex-speler van Eendracht Wervik, maar is om diverse redenen gekant tegen kunstgrasvelden. “Het is ongezond en slecht voor het milieu en bij de jeugdspelers zorgt het voor brandwonden na bijvoorbeeld een sliding”, liet hij horen. “En bovendien, in eerste klasse ligt er slechts één kunstgrasveld en dat is in Sint-Truiden.” Al beschikken de eersteklassers om te trainen wel over een kunstgrasveld.