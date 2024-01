“Eerste vloerverwarming in provinciale voetbal”: Nieuwe kleedkamers Racing Waregem feestelijk geopend

Het nieuwe kleedkamercomplex van voetbalclub Racing Waregem werd feestelijk geopend. De 540 leden genieten vanaf heden van ruime en vooral meer kleedkamers, een nieuw sanitair en een aangepaste kantine. En er is zelfs vloerverwarming.

De koninklijke voetbalclub Racing Waregem – in de volksmond ‘De Rassing’ genoemd – telt maar liefst 38 ploegen. Door de uitgebreide jeugdwerking kampte de club lange tijd met plaatsgebrek. Om dat op te vangen werden containers gebruikt, waarin de spelers zich konden omkleden. De gemeenteraad keurde begin vorig jaar een nieuwbouwproject goed en op 8 mei gingen de uitbreidingswerken van start.

“Naast de vier kunstgrasvelden bij andere sportclubs van onze stad is dit een vijfde grootschalig sportief project tijdens de huidige legislatuur”, vertelt schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V). “De containers verdwenen en maakten plaats voor een nieuw gebouw met acht ruime kleedkamers, twee aparte kleedkamers voor de scheidsrechters, een ontvangst- en secretariaatsruimte en nieuw sanitair achter de tribune.”

1,4 miljoen euro

“Ook de stookplaats werd vernieuwd en de vier bestaande kleedkamers kregen een nieuw plafond, nieuwe verwarming, verlichting en douches. Het is waarschijnlijk de eerste voetbalclub op provinciaal niveau met vloerverwarming”, voegt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V) toe. “De kantine werd met een gloednieuwe inkomsas en nieuw sanitair ook een stukje groter.”

De totale kostprijs van de werken bedraagt 1,4 miljoen euro. “Ik ben enorm tevreden met het resultaat”, reageert Racing-voorzitter Ivan Vanovervelt. “Het is top. Deze grote vooruitgang geeft ons de kracht om verder te doen. Vroeger kwamen we plaats tekort en hadden we last van waterlekken, nu kunnen we enkel maar positief vooruitblikken.” De talrijke aanwezigen genoten na de feestelijke opening van een rondleiding en een receptie.