Eerste periodetitel van FC Aalbeke weg?

Vorige week lag FC Aalbeke samen met Moorsele nog in polepositie in de strijd om de eerste periodetitel in tweede provinciale . Na het 1-1-gelijkspel vorige speeldag thuis tegen Komen, zijn de kansen gekeerd, moeten de Blauwe Uilen rekenen op een klein mirakel om uiteindelijk alsnog de eerste prijs te pakken. “Jammer maar helaas”, zegt T2 Jens Dubois.

“Tegen Komen vertikten we het vooral in de tweede helft om onszelf te belonen. Anderzijds, met de vele blessures waarmee we dit seizoen te kampen kregen, kunnen we niet klagen met een voorlopige derde plaats. Toegegeven, het was heel zeker niet van moeten, maar als we de kans kregen om de eerste periode mee te pikken, gingen we het zeker niet aan ons laten voorbijgaan.”

Uitstekende start

Als Aalbeke nog kans wil maken op die eerste periodetitel, moeten leider Moorsele en de nummer twee Bissegem komend weekend onderuit gaan. “In de eerste plaats moeten we zelf winnen”, weet Jens Dubois. “Akkoord, op papier moet het kunnen op promovendus De Ruiter. Maar dan gaan we wel beter bij schot moeten zijn dan tegen Komen. Maar ook als we naast de eerste prijs grijpen, dan nog kunnen we terugblikken op een uitstekende start. Alleen de grootste optimisten hadden gehoopt dat we meteen na onze titel vorig seizoen ook in tweede bovenaan zouden meedraaien.”

“Sedert het kampioenschap werd op gang getrapt, konden we nog geen enkele keer spelen met onze typeploeg. Ieder weekend moeten we een zevental kernspelers missen. Gelukkig beschikken we over een brede kern. Maar omdat we telkens moeten schuiven, bevordert dat niet de automatismen. Onze trainingen zijn nochtans dezelfde als vorig seizoen. En het zijn ook niet altijd spierletsels.”

Revelatie

Zelfs al grijpt Aalbeke naast de eersteperiodetitel, dan nog verdienen de Blauwe Uilen de titel van revelatie van de seizoenstart. “We hebben nog geen enkel punt gestolen. En we doen het telkens met goed voetbal. Omdat we niet precies wisten hoe hoog we dit seizoen de lat mochten leggen, hoor je hier niemand klagen, overtreffen we zelfs de stoutste verwachtingen”, besluit Jens Dubois.

