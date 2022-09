Eerste fair play-ouders beleven rustige eerste competitiewedstrijd in Westende

Voetbal Vlaanderen lanceerde onlangs een grootschalig actieplan om racisme, discriminatie en onethisch gedrag op en langs Vlaamse voetbalvelden terug te dringen. Dat doen ze aan de hand van fair play-ouders. De eerste West-Vlaamse fair play-ouders gingen in Westende aan de slag.

Op zaterdag 3 september werd het startschot gegeven van het nieuwe voetbalseizoen bij de jeugdreeksen en daarom werkte Voetbal Vlaanderen een grootschalig actieplan uit om de sportiviteit langs en op de Vlaamse voetbalvelden aanzienlijk te verbeteren, onder de hashtag #doedegijdathuisook.

Voetbal Vlaanderen creëert een nieuwe functie binnen de jeugdreeksen: de fair play-ouder. Die wordt in het leven geroepen om de fair play rondom jeugdwedstrijden te bevorderen: niet alleen op het veld, maar ook langs de zijlijn, bij de ouders van de spelers. De fair play-ouder wijst de medesupporters op ongepast gedrag en geeft zo een boost aan de fair play.

Gemoederen bedaren

Het startschot in West-Vlaanderen werd in Westende gegeven tijdens de U15-wedstrijd tussen Beaufort Middelkerke en de buren van KEG Gistel. Aan beide zijden werd een fair play-ouder aangesteld. Voor Gistel was dat Lindsay Rau (42). “Eigenlijk zijn de ouders van onze ploeg nog rustig”, zegt ze. “Laatst was er echter een wedstrijd die werd stilgelegd doordat de ouders van de tegenstander het te bont maakten. Dan is het wel goed dat er op dat moment een fair play ouder wordt aangesteld die de gemoederen kan bedaren. Of ze naar mij zullen luisteren als het ook bij ons zo ver komt? Ze zullen wel moeten, maar gelukkig wordt er elke week een nieuwe fair play-ouder aangesteld.” (lacht)

Johan Bos (39) was de eerste die de taak op zich nam bij de tegenstander: Beaufort Middelkerke. “”Ik ben ooit gelegenheidsscheidsrechter geweest en als scheidsrechter moet je bij momenten heel wat slikken van de ouders aan de zijlijn”, vertelt Johan. “Soms gaat het heel ver. Het blijft echter een hobby voor die jongens en dat wordt soms vergeten. Of ik heb moeten ingrijpen tijdens deze wedstrijd? Neen, maar soms wordt er al eens geroepen en dat is er bij iedereen sneller uit dan we denken. Gelukkig kennen wij elkaar allemaal al heel lang. Ik hoop dat het aanstellen van een fair play-ouder zal helpen, want er moet toch wat veranderen.” (JRO)