Eendracht Wervik start competitie met drie thuiswedstrijden op rij

Op het terras van clublokaal retroherberg In den Grooten Moriaen naast het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat vond vrijdagavond de ploegvoorstelling van Eendracht Wervik plaats. Het was vorig seizoen knokken tot de laatste speeldag om in derde amateur het behoud te verzekeren.

“Het was niet altijd eenvoudig maar we hebben het hoofd koel gehouden”, aldus voorzitter Christophe Parreyn. “Onze ambitie is de middenmoot. Onze jeugdwerking staat op exploderen en we engageren ons om zoveel mogelijk jeugdspelers kansen te geven. We blijven investeren in de jeugd. Dat is altijd mijn visie geweest en zal altijd zo blijven.”

Geel-rood telt zeven nieuwkomers. Jakob Crombez is begonnen aan zijn derde seizoen. Voor de Beker van België is er zondag om 16 uur een thuiswedstrijd tegen eersteprovincialer SV Diksmuide.

Opmerkelijk: Eendracht Wervik start het seizoen met drie thuiswedstrijden op rij. Een unicum in zowel het provinciaal als amateurvoetbal. “We starten volgens de kalender op Avanti Stekene maar omdat het stadion daar is verhuurd voor een feest kan dat niet en wordt de locatie dus gewijzigd”, legt de coach uit.

Avanti Stekene – Eendracht Wervik wordt dus gespeeld in Wervik. Nadien zijn er thuismatchen tegen KVK Westhoek en fusieploeg Wolvertem-Merchtem.

Eendracht Wervik komt komend seizoen niet langer uit met een vrouwenploeg. Veel (EDB)