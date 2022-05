Eendracht Wervik keert na drie jaar terug naar derde amateur: “Mogen terugblikken op mooi seizoen”

Omdat SC Blankenberge op Sassport Boezinge verloor (2-1) en Eendracht Wervik thuis tegen SV Rumbeke zelf won (3-1), keert het na drie jaar afwezigheid terug naar derde amateur. Het degradeerde toen als derde laatste. “We hadden geluk”, zegt goalgetter Kenzie Vandeputte. “Na onze nederlaag vorige week tijdens de slotseconden op SK Roeselare-Daisel hadden we het niet meer in eigen handen”, klinkt het.

In het Viroviosstadion vielen in de eerste helft drie goals in twee minuten. Na een heel mooie aanval kwam de Tabaksploeg op voorsprong. Het begon op rechts met een actie van Bara (18). Vandepitte verlengde naar links, Vandeputte schoof binnen. De gelijkmaker volgde onmiddellijk. Hillewaere scoorde nadien aan de overkant na een assist van Vandeputte.

Vijf minuten voor affluiten zorgde Vandepitte voor de ontlading. De assist was van Bara, die volgend seizoen voor WS Lauwe speelt. Na een duel met Woodruff, ex-Wervik, kreeg Kenzie Vanputte rood. “Ik maakte helemaal geen fout’, reageert hij.

Wat er ook van zij, de champagneflessen mochten na affluiten ontkurkt worden. “Liever direct promoveren dan nog een eindronde te moeten spelen”, aldus de ex-topschutter van Sparta Heestert.

Spierscheur

“We hebben geluk, maar anderzijds dwongen we het ook zelf af. We zetten met 18 op 18 een goede reeks neer, maar verloren dan tweemaal op rij thuis. Ik had er niet echt een verklaring voor. We mogen terugblikken op een mooi seizoen. Door twee keer een spierscheur miste ik zeven wedstrijden. Tijdens een oefenwedstrijd op 22 januari op FC Poperinge viel ik uit met zowel links als rechts een spierscheur.”

“In totaal tel ik achttien doelpunten. Een reeks hoger wordt het tof. Mooiere terreinen en beter voetbal. We maakten het al eens mee in derde nationale, maar in vergelijking met toen zullen er veel andere ploegen zijn. Het is bovendien een pluspunt dat er in onze reeks drie ploegen rechtstreeks promoveren. Dat sluit enkele verre verplaatsingen uit.”

Teddy Bouchaert

Voor aanvang van de wedstrijd werd spits Teddy Bouchaert (37) door de club gehuldigd. Hij droeg maar liefst elf seizoenen het shirt van geel-rood, was goed voor 100 à 150 doelpunten en speelde kampioen in eerste en tweede provinciale. Teddy vertrekt naar SC Zonnebeke, dat degradeert na de nederlaag op SK Oostnieuwkerke. Daarnaast verhuist Pavel Dessein naar tweedeprovincialer SV Moorsele, dat de eindronde speelt.

