Eendracht Jonkershove organiseert benefietwedstrijd voor Christophe die alles verloor in woningbrand

Voetbalclub Eendracht Jonkershove organiseert zondag 16 april een benefietwedstrijd, waarvan de opbrengst naar Christophe Mortier (40) gaat. De Jonkhovenaar verloor alles na een zware woningbrand op 13 maart.

Twee van Christophes beste vrienden, Brecht Holvoet en Kevin Descamps, die samen met hem bij FC Compadres voetbalt, zijn sinds de dag van de brand druk bezig met het organiseren en coördineren van allerlei hulpacties.

Hulp van vriendengroep

“De dag na de brand vonden we een huis in Merkem waar hij kan blijven wonen tot er een oplossing is voor zijn door de brand verwoeste woning”, vertelt Brecht. “Ondertussen hebben we een groep opgericht om samen zijn woning herop te bouwen. In onze vriendengroep zitten heel wat bouwvakkers, dus we zien het volledig zitten.”

“Een paar weken terug ging ik kijken naar een wedstrijd van Eendracht Jonkershove en ik werd er aangesproken door Luc Gadeyne. Hij liet weten dat ze met de club iets wilden doen om Christophe, die nog bij de club heeft gevoetbald en op een boogscheut van het voetbalveld woont, te helpen”, zegt Brecht. “Ik werd uitgenodigd op hun bestuursvergadering en ging er samen met Christophe en Kevin naartoe. Hun voorstel was om naar aanleiding van de thuiswedstrijd tegen leider NSVD Handzame een benefietactie op poten te zetten.”

Benefietwedstrijd

“De club vond deze wedstrijd een geschikte gelegenheid omdat het een derby is waar altijd wat meer volk op af komt, zeker nu Handzame op het punt staat om kampioen te spelen. De inkom wordt met één euro verhoogd en die zal samen met de opbrengst van de braadworsten aan Christophe geschonken worden, wat mij een zeer mooi initiatief vinden.” De benefietwedstrijd wordt nu zondag 16 april georganiseerd.

“Maar eerst is er zaterdag 15 april ons tweede open darts tornooi”, vult Kevin aan. “Vorig jaar hielden we dit tornooi voor het eerst met de bedoeling om onze Compadresclubkas te spijzen, maar na de brand bij Christophe vonden we het evident dat de opbrengst van de verkochte dranken en hamburgers volledig naar hem gaat. Het tornooi gaat vanaf 12 uur ’s middags door in het Heuvelhuis in Klerken en is met 64 inschrijvingen volledig volzet. Wie door zijn aanwezigheid wil steunen is uiteraard meer dan welkom. (PB)