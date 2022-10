Eén week effectieve schorsing voor David Atanga van KVO

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft dinsdagavond David Atanga van KV Oostende voor twee wedstrijden, waarvan één effectief, geschorst. Atanga deelde in de wedstrijd tegen KRC Genk een elleboogstoot uit, het Bondsparket had om drie effectieve weken schorsing gevraagd.

Atanga werd zaterdag enkele seconden voor affluiten van het veld gestuurd in de 1-2 verloren wedstrijd thuis tegen KRC Genk, dat enkele minuten eerder de winning goal had gemaakt. In de 94e minuut ging het licht even uit bij de Ghanees, die zijn elleboog in het gezicht van Genk-speler Galarza duwde. De VAR kwam tussen, waarna scheidsrechter Wesli De Cremer Atanga van het veld stuurde.

Volgens het Disciplinair Comité kon de beweging van Atanga gekaderd worden in een poging om de bal af te schermen en was het dus geen opzettelijke uithaal met de elleboog. Het gebrek aan verwonding doet het Comité vermoeden dat er geen grote intensiteit was bij de beweging. Atanga moet ook 1.500 euro boete betalen.

Het Bondsparket of Oostende kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Indien één van beide partijen dat doet, wordt de zaak door de Disciplinaire Raad behandeld.