Een derby met een extra dosis pit

De derby van zondag tussen FC Gullegem en RC Harelbeke is ook een weerzien tussen twee ex-ploegmaats: Warre Coopmans en Sören Dutoit speelden ooit samen bij Oudenaarde. Het verschil tussen beide clubs bedraagt zes punten. “Dat verschil willen we zondag halveren”, zegt Coopmans. “Wij willen de scalp van Harelbeke”, zegt Dutoit. Dat belooft dus.

Warre Coopman (23) speelde vorig seizoen nog bij FC Gullegem. “Ik ben eigenlijk een kind van Gullegem”, steekt de rechterflankverdediger van wal. “Mijn thuis is op twee straten van de Poezelhoek, het terrein van FC Gullegem. Ik begon er bij de jeugd, maar al vrij snel kwam Roeselare mij halen, zodat ik eigenlijk daar de jeugdreeksen heb doorlopen. Naderhand werd ik aangetrokken door KSV Oudenaarde en belandde ik in de tweede nationale amateurreeks. Daar speelde ik ook maar één seizoen, en toen kwam Gullegem mij halen. Na dat seizoen kwam RC Harelbeke op de proppen, en ik verkaste opnieuw.”

“Natuurlijk ken ik heel wat mensen in Gullegem. Ik speelde er vorig seizoen, dat is dus normaal, hé. Maar misschien is het wel een beetje speciaal omdat Sören Dutoit nu in Gullegem in doel staat. Ik ken hem nog van mijn periode bij Oudenaarde. Hij speelde daar toen ook. We kwamen beiden uiteindelijk bij Harelbeke terecht en maakten er de voorbereidingsperiode mee. Toen kwam Sammy Bossut, en Sören wilde geen tweede doelman zijn. Ik begrijp hem wel, Sören is ook een heel goede doelman. Ik kijk ernaar uit om hem terug te zien. Best leuk om nog eens een babbel met hem te doen.”

Zes punten verschil

“Ik ben nog altijd blij met mijn keuze voor Harelbeke. Al loopt het momenteel niet zoals we het zouden willen. In de vorige wedstrijd, tegen Jong Cercle Brugge, kozen we voor een andere aanpak. We startten met een driemansdefensie. Zo belandde ik op de bank en mocht ik pas in de loop van de wedstrijd invallen. We speelden wel goed mee, maar verloren.”

“We moeten dringend weer eens wat punten halen. We willen zeker niet in het sukkelstraatje geraken. Al moeten we het nu ook weer niet overdrijven. Gullegem staat achtste en wij vijftiende, maar het scheelt maar zes punten. Onze bedoeling is duidelijk: die achterstand zo snel mogelijk wegwerken, en die mag van mij best al gehalveerd worden tegen Gullegem.”

Geen opendeurdag

Bij Gullegem hebben Indy Vancraeyveldt en doelman Sören Dutoit een verleden bij Harelbeke. Vancraeyveldt vertelde onlangs dat Harelbeke niet zijn beste periode was. Dutoit maakte dit seizoen de voorbereiding nog mee bij Harelbeke. Tot doelman Sammy Bossut Zulte Waregem ruilde voor de paars-witte Ratten. “Toen wist ik meteen dat ik op de bank zou belanden”, zegt Dutoit. “De concurrentiestrijd met het Waregems boegbeeld kon ik onmogelijk winnen. De belangstelling van Gullegem kwam me dan ook goed uit. Binnen de kortste tijd raakten we het eens.”

“Harelbeke is me dus goed bekend. Het verbaast me wel een beetje dat ze het moeilijk hebben. Maar dat wil niet zeggen dat we die drie punten al binnen hebben”, waarschuwt hij. “Harelbeke zal niet komen om opendeurdag te houden. We zullen dus efficiênt met de kansen moeten omspringen, en hopelijk achteraan de deur dicht houden. Dat hebben we dit seizoen nog maar zelden gedaan.”

Hier met die scalp

Dutoit is geboren in Harelbeke, ging er naar school, en pakte bij Racing zijn eerste ballen. “Als zestienjarige mocht ik er debuteren in de eerste ploeg”, doet de 32-jarige Gullegemse goalie zijn verhaal. “Later droeg ik de kleuren van SV Roeselare, RC Waregem, Oudenaarde, Koksijde en opnieuw Oudenaarde, waar ik over twee periodes acht jaar bleef. Ik kreeg er ook af te rekenen met twee gescheurde achillespezen. Om opnieuw op niveau te geraken moest ik weer met een eerste ploeg kunnen spelen. Dat werd vorig seizoen dus Harelbeke. Ik heb het er best naar mijn zin gehad.”

“Mijn overstap naar Gullegem heb ik me alleszins nog niet beklaagd. Jammer dat we de vorige drie wedstrijden verloren, nadat we ons bij de top vijf hadden genesteld. Maar nu we opnieuw mochten proeven van de zege, willen we op dat elan doorgaan en de scalp van Harelbeke nemen.”

Zondag 3 december om 15 uur: FC Gullegem RC Harelbeke.