Dwight Waeytens nieuwe trainer Jong Cercle: “We zijn niet verzwakt, maar verloren wel ervaren spelers”

Jong Cercle verloor vorig seizoen bij Young Reds Antwerp de laatste wedstrijd voor een promotie naar eerste nationale. Het tweede team van groen-zwart blijft dus in tweede nationale, zij het onder leiding van nieuwe trainer Dwight Waeytens.

Bart Plasschaert, die vorig seizoen trainer was van Jong Cercle, stapte over naar de jeugdwerking van Club Brugge. Dwight Waeytens (38) maakte na zes seizoenen de omgekeerde beweging. “Ik was er teamcoach van de U15. In de ochtendwerking deed ik ook andere leeftijden en zorgde voor individuele ontwikkeling van de spelers. Doordat de trainingsuren bij Club werden gewijzigd vooral naar de avondwerking toe waardoor ik ‘s avonds heel laat thuis ging zijn en ik mijn twee dochters niet meer zou zien, kwam ik in contact met Cercle.”

Spelers opleiden

Na gesprekken met sportief directeur Carlos Avina en Pascal De Maesschalck, die van bij Club naar AS Monaco trok en nu de banden met Cercle heeft, werd Waeytens aangesteld als coach van de U23. “Ook Miron Muslic en Jimmy De Wulf gaven mij uitleg over de werking, want het belangrijkste doel is spelers opleiden om eventueel door te sturen richting de eerste ploeg. Ook onze manier van voetballen wordt hetzelfde.”

De competitie voor Jong Cercle begint op woensdag 30 augustus tegen Voorde-Appelterre. In vergelijking met vorig seizoen zijn er vijf spelers vertrokken. “Ik denk niet dat we verzwakt zijn, maar we verliezen wel ervaring. Het voornaamste is dat de Cerclejeugd die jonger is zo meer kansen krijgt. Uiteraard gaan we proberen dezelfde resultaten na te streven. Dat zal niet gemakkelijk zijn.”

Gretige ploeg

Bij Jong Cercle is Lucca Lucker de oudste. Hij is van 2001 en traint al mee met de A-kern. De andere spelers hebben een gemiddelde leeftijd van 18, 19 jaar. “Ik heb een jonge, gretige ploeg, met spelers die een opleiding bij Cercle hadden. Met als nieuwkomers Gilles Degryse van KV Oostende en Elias Van Den Borre van Gent. Plus de spelers die met hun ervaring van bij de eerste ploeg komen.” (ACR)