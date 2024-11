DVK Egem B zakt naar gedeelde tweede plaats

Na de komst van NS Heule B staan de meisjes van DVK Egem B weer met beide voetjes op de grond na zeven overwinningen op rij. Kapitein Jutta Symoen voorspelde een moeilijke wedstrijd, maar zo’n zware nederlaag had ze ook niet verwacht. Voorzitter Stefaan Deschepper zag toch enkele lichtpuntjes en hoopt dat de ploeg zich zondag herpakt tegen VVEK.

De 18-jarige Torhoutse Jutta Symoen is kapitein van de B-ploeg in tweede provinciale. “Mijn mondigheid en de manier van communiceren met de speelsters heeft daarmee te maken, denk ik”, lacht Jutta.

“We zijn een heel jonge ploeg die nog geen nederlaag kende dit seizoen, dat is schitterend. Zelf speel ik als rechtsvoetige op het middenveld en heb meerdere doelpunten gescoord. Ik speelde nooit bij een andere club en hoop hier door te stromen naar de A-ploeg. Daar heeft men de ambitie om door te stoten naar het interprovinciaal voetbal. Ons doel met de tweede ploeg is te eindigen in de top drie en mogelijks te promoveren naar eerste provinciale.”

Zware nederlaag

“Afgelopen weekend kregen we NS Heule B op bezoek. Dat is een zeer moeilijke tegenstander met oudere en meer ervaren speelsters. Bij ons ontbraken bovendien enkele cruciale speelsters. We hebben een grote, maar echt jonge kern. Daardoor ontbreekt het ons soms aan wat ervaring”, aldus Jutta.

De scheids kwam bovendien niet opdagen en zo moest voorzitter Stefaan Deschepper de match in goede banen leiden. “Dat is perfect verlopen in een match met twee gezichten. Al na vijf minuten keken onze meisjes tegen een 0-1-achterstand aan en kwamen ze niet meer in de wedstrijd, mede door het ontbreken van enkele spelbepalende speelsters wegens blessurelast. Een speelster van de U16 moest zelfs invallen.”

“Bij de rust wezen de bordjes al 0-7. In de tweede helft zagen we een ander Egem en konden ze zelfs scoren. Dat en de vechtlust zijn de lichtpuntjes na een zware 1-9-nederlaag. Dat ze nu al evenveel punten hebben behaald als het volledige vorige seizoen betekent ook dat de ploeg er sterk op vooruit is gegaan. De meisjes zijn alvast gemotiveerd om deze nederlaag recht te zetten op bezoek bij VV Emelgem-Kachtem.” (WD)

Zondag 24 november om 14 uur: VV Emelgem-Kachtem – DVK Egem B.