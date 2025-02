Dubbele kans om uit de gevarenzone te blijven voor Oostkampse Merels

Met enkele fraaie zeges zijn de Oostkampse Merels bijna van eventuele degradatiezorgen verlost. Het verschil met de degradatieplaatsen is voorlopig nog beperkt, anderzijds staan coach Laurent Lhote en zijn mannen ondertussen op de vijfde plaats. De komende opdrachten geven aanleiding tot enig optimisme.

Zowel tegen Nijvel, vierde in de stand, als tegen Waterloo, leider in top division two, werden nipte maar knappe zeges behaald. “Dat zijn gouden punten na de kansloze nederlaag tegen Stevoort”, aldus sportief coördinator Wim Meiresonne. “Het maakt dat we met een 3 op 4 zeker op de goede weg zijn.” Ook de komende opdrachten lijken haalbare kaarten. “Tegen Quaregnon, voorlaatste, moeten we zaterdag scherp zijn en die wedstrijd winnen. De week erop trekken we naar Ninane, de laatste in de stand. Als we beide opdrachten tot een goed einde brengen, zitten we veilig en mogen we zelfs naar boven kijken.”

Stabiliteit

“De top vijf is absoluut haalbaar, al moeten we het zeker een zestal weken zonder Adiel De Waele doen, die een voetbeentje heeft gebroken. Alleen maar goed nieuws dus van een team dat duidelijk aan stabiliteit heeft gewonnen na een wisselvallige start. “Zowel de ploeg als de coach zijn aan het groeien. Coach Laurent Lhote heeft het spreekwoordelijke spelersplunje afgelegd en de connectie met de spelersgroep zit goed. Uiteraard is er een verschil tussen je eerste en je twintigste coachingjaar, maar dat geldt voor tal van beroepen, toch? Hij blijft volgend seizoen in elk geval onze oefenmeester.”

“Vier spelers uit de huidige kern bevestigden ook al dat ze langer in Oostkamp blijven: Wim Geldhof, Stijn Zutterman, Adiel De Waele en Stef Gyssels. Met de anderen zijn we aan het praten. Daarnaast is het de bedoeling dat we de samenwerking met Oostende verderzetten, maar daarover volgt binnenkort meer nieuws”, blijft Meiresonne nog ietwat mysterieus. (MD)

Zaterdag 8 februari om 20.30 uur: Oostkamp One – Quaregnon One.