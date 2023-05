Dubbele beenbreuk voor Thomas Lubaszka (Club Roeselare)

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie in tweede provinciale stond het duel tussen Koekelare en Club Roeselare, met als inzet een eindrondedeelname. De thuisploeg won waardoor de Rodenbachzonen met een kater achterbleven. Schaduwzijde daarbij was dat hun flankspeler Thomas Lubaszka bij een onschuldig duel een dubbele beenbreuk opliep. Hij werd in eerste instantie afgevoerd naar AZ Delta in Torhout, maar later op de avond volgde nog een verhuis naar het ziekenhuis in het Franse Rijsel. Daar is hij maandagnamiddag van een complexe breuk geopereerd. Er wacht hem sowieso een maandenlange revalidatie. (SBR)