Dries Vandekerckhove (FA Nieuwpoort – 4A): “Dit mogen we niet meer uit handen geven”

FA Nieuwpoort had vorig weekend weinig moeite om de buren van Fusion Oostende een pak rammel te verkopen. Hierdoor beginnen de jongens van voorzitter-coach Youri Legein met een voorsprong van twee punten op naaste achtervolger NSVD Handzame aan de laatste wedstrijd van het seizoen.

De titel lijkt zo goed als binnen. “We hadden inderdaad weinig moeite om Fusion Oostende te verslaan”, stelt kapitein Dries Vandekerckhove. “Aan de rust hadden we al vier keer gescoord, waardoor de tweede helft een formaliteit was. Zondag moeten we de klus afmaken in Lo-Reninge. We moeten gewoon op ons elan van de voorbije weken doorgaan en dan komt het goed.” FA Nieuwpoort is sinds de winterstop aan een indrukwekkende reeks van dertien wedstrijden zonder nederlaag bezig. Sinds voorzitter Youri Legein als coach het roer overnam van Dennis Vandenhouweele verloren de kustjongens geen enkele wedstrijd meer. “Je hoort me geen verkeerd woord zeggen over de vroegere trainer, maar het klikte niet echt meer tussen hem en de ploeg. Youri is een ervaren coach en heeft terug de nodige motivatie en geestdrift in de ploeg gepompt. Iedereen vecht voor elkaar en we vinden gemakkelijk de weg naar de netten. Ons grote voordeel was ongetwijfeld dat we voor aanvang van het seizoen geen titelfavoriet waren. Doordat we er in slaagden om mooie resultaten te boeken tegen die ploegen en zelden verloren tegen minder sterke tegenstanders staan we nu bovenaan.” Om een testmatch met NSVD Handzame te vermijden moet de kustploeg de drie punten pakken op het veld van JV Lo-Reninge. “Een gelijkspel is niet voldoende om de titel te pakken. We moeten zondag voluit voor de overwinning gaan. We staan heel dicht bij de titel en promotie, maar we zijn er nog niet. We mogen dit echt niet meer uit handen geven”, besluit Dries Vandekerckhove enthousiast. (PDC)

Zondag 30 april om 15 uur: JV Lo-Reninge – FA Nieuwpoort.