Drie miljoen mensen zien Oostendenaar Martijn Debbaut door de benen van Kevin De Bruyne dribbelen

Drie miljoen mensen hebben het gezien op internet hoe Oostendenaar Martijn Debbaut, Belgisch kampioen Panna, na nauwelijks 30 seconden, sterspeler Kevin De Bruyne, ‘poortte’, door de benen speelde. Dat kunststukje realiseerde hij tijdens de KDB Cup, waar hij, als voetbalartiest uitgenodigd was om deel te nemen aan een demonstratiewedstrijd voor het goede doel. Een ontmoeting met KDB draaide uit op partijtje ‘Panna’ en een stunt voor Martijn!

Voor wie het niet kent: Panna, is een één-op-één-match waarbij je op een bewuste, gecontroleerde en entertainende manier om het eerst de bal door de benen van je tegenstander moet zien te krijgen. Het is heel populair bij de jeugd en je ziet het vooral op straat en online – en dat is ook meteen de plek waar je Martijn Debbaut aan het werk kan zien.

“Ik ben een grote fan van Kevin De Bruyne en heb enorm veel respect voor zijn uniek voetbalinzicht en talent”, vertelt Martijn Debbaut. “Hij is één van de beste spelers van de wereld. Ik ben geen profvoetballer, maar wel Belgisch Kampioen Panna, freestyle voetballer en influencer. De video van mijn stunt met KDB is al drie miljoen keren bekeken. Mijn meest bekeken filmpje op TikTok heeft 30 miljoen views, op Instagram 11 miljoen! Toevallig ontmoette ik Kevin na onze demonstratiewedstrijd voor aanvang van het internationaal jeugdtoernooi, de KDB Cup. Ik vroeg hem vriendelijk om even te poseren voor een foto en samen enkele trucjes te doen. Groot was mijn verwondering toen hij instemde om ook een partijtje Panna te spelen. Andere ‘vedetten’, zoals Dries Mertens, Eden Hazard en zelfs Neymar, enkele maanden geleden, vonden telkens een smoes (ze zijn er niet voor getraind) om het niet te doen. De sympathieke Kevin De Bruyne ging de uitdaging wel aan! Ik pakte hem na enkele seconden, de bal af, probeerde enkele dribbels, knelde het leer even tussen mijn voeten en puntte hem dan pijlsnel door zijn ‘gouden’ benen. Kevin nam het sportief op en feliciteerde me direct. Voor mij was dat een ongelooflijke stunt en uiteraard kan ik daarmee scoren op TikTok en Instagram. Mensen zien dat graag, als je een vedette als Kevin De Bruyne, misschien wel de Gouden Bal 2022, een Panna kan geven! Hopelijk lukt het mij ook eens om Messi of Ronaldo te ‘poorten’. Intussen is het al vier jaar geleden dat ik zelf door de benen ben gespeeld!

Een workshop in Turkije

Er zijn geen officiële clubs of organisaties waar je Panna kan leren spelen. Het is dus niet eenvoudig om bekend te worden als je die sport beoefent. Martijn Debbaut is daar met wat hulp van sociale media wel in geslaagd.

“Ik ben altijd al bezig geweest nieuwe trucjes met de bal in te oefenen. Als tiener voetbalde ik nog bij KV Oostende, maar moest stoppen door blessures. Daarna heb ik mij voluit op Panna gesmeten. Altijd en overal nam ik mijn bal mee en ging ik buiten kunstjes oefenen, bijna dag en nacht. De bal werd mijn passie en ik leerde mijn passie delen met een publiek. Naast demonstraties en workshops geven én deelnemen aan toernooien, werk ik als leerkracht lichamelijke opvoeding in Knesselare. Ik probeer de freestyle sport zo veel mogelijk te promoten, jong en minder jong te inspireren.

Ik ben fier dat ik in augustus vijf dagen uitgenodigd ben in Turkije om een workshop te geven met een selectie van Belgische jeugdinternationals. Met dank en respect voor Kevin De Bruyne!”