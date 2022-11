Dominik Thalhammer opent bij KV Oostende met zege: “Niet terugvallen in oude gewoonten”

De Oostenrijker Dominik Thalhammer heeft z’n start bij KVO niet gemist na de 3-1-zege in de degradatietopper tegen Kortrijk. “Dit is een goed begin, maar er zijn nog veel verbeterpunten.”

Laat ons beginnen met het einde. Want na affluiten, toen de spelers de fans gingen groeten, scandeerden de supporters de naam van de eerder ontslagen Yves Vanderhaeghe. Dat gebeurde ook al tijdens de wedstrijd. “Iedereen in de kleedkamer was blij met de overwinning. We kunnen weer vrijer ademen in het klassement. Wat na afloop gebeurde, is natuurlijk niet zo leuk. Ik heb geen vat op wat hier voorheen is gebeurd. We moeten dit enigszins accepteren en plaatsen, en verder werken om een succesverhaal te schrijven”, reageerde Thalhammer, de nieuwe KVO-coach.

De wedstrijd zelf dan – want dáár brandde de lamp echt. KVO zette Kortrijk bij momenten serieus onder druk, maar was zelf evenmin foutloos. Sterker nog, ondanks een mannetje meer, was het bij de Kustboys soms bibberen geblazen: een door de VAR teruggedraaide strafschop en een tweetal uitstekende tussenkomsten van Phillips.

“We begonnen goed met enkele prima balveroveringen en kregen een paar kansen. Maar na de 1-1 van Kortrijk verloren we precies het zelfvertrouwen en geloof. Ook in de tweede helft startten we goed, maar hadden we het eerder moeten afmaken. Kijk, op training zag ik heel wat goeie dingen, maar onder stress vallen we terug in oude gedragingen. Op bepaalde momenten drukte onze offensieve linie niet voldoende, hadden we voorzetten niet onder controle, sloten we achteraan niet snel genoeg aan en hadden we problemen om de intensiteit vol te houden. Daar moeten we nu op werken. Kortom: ik ben blij, we pakken een goeie start en belangrijke punten, maar het kan en moét beter. Ik geloof in deze manier van voetballen”, besluit Dominik Thalhammer.