Doelman Jelle Van Neck uit Blankenberge trekt naar Marseille

Jelle Van Neck, een 18-jarige doelman van Club Brugge, maakt de overstap naar het Franse Olympique Marseille. De transfer hing al een tijdje in de lucht. Nu heeft de Blankenbergenaar zijn overgang bevestigd via de sociale media.

Jelle Van Neck startte als keeper bij KSC Blankenberge en als een vijftienjarige begon hij in 2018 met professioneel voetbal bij KV Oostende. Eén seizoen later werd hij daar weggeplukt door Club Brugge en werd hij voor de eerste keer opgenomen in de selectie van het eerste elftal in oktober 2021 tijdens de zestiende finales van de Beker van België tegen Deinze. Vorig seizoen mocht Van Neck met Club NXT deelnemen aan de UEFA Youth League, de Champions League voor beloften. Daar kwam hij enkele keren in actie.

De jonge beloftevolle doelman, die bij Marseille wellicht eerst ervaring zal opdoen bij het tweede elftal, is enthousiast over zijn transfer naar Zuid-Frankrijk. “Zeer trots om voor deze prachtige club te tekenen. Ik zal deze kleuren met trots verdedigen. Bedankt aan iedereen die me hierbij geholpen heeft”, laat Van Neck, die tevens jeugdinternational is, via de sociale media weten. (ACR)