Dirk Azou (ex-SK Roeselare en Gullegem) geniet van zijn voetballende kleinzoons: “Te vroeg voor hoge verwachtingen”

Dirk Azou geniet naam en faam in het voetbal. De 67-jarige Roeselarenaar was in een vroeger leven een van de sterkhouders bij SK Roeselare. Later droeg hij meerdere jaren de rood-witte trui van het toenmalige SK Gullegem. Dirk Azou werd later op Schiervelde ook T2 in eerste klasse onder Dennis van Wijk en Dirk Geeraerd. Ook bij de Roeselaarse jeugd droeg Dirk meerdere jaren zijn steentje bij. En als kers op de taart loodste hij FC Gullegem vanuit eerste provinciale naar derde klasse, nu tweede afdeling.

Dirk Azou hoeft van niemand voetballessen te krijgen. Als speler was hij als rotsvaste verdediger een van de sterkhouders bij SK Roeselare en later bij SK Gullegem. Nadat hij de voetbalschoenen aan de haak hing, werd hij op Schiervelde jeugdtrainer bij het toenmalige SV Roeselare. “Ik zou er veertien jaar blijven”, vertelt Dirk Azou. “Eerst gedurende zeven jaar bij de jeugd. Daarna, nadat ik door toenmalig sportief verantwoordelijke Luc Devroe gevraagd werd om assistent te worden van T1 Dennis van Wijk en later van Dirk Geeraerd, mocht ik er gedurende zeven seizoenen proeven van eerste klasse. Met wedstrijden tegen Anderlecht, Standard en Club Brugge werden mijn stoutste dromen overtroffen. Niemand is sant in eigen land, wordt wel eens beweerd. Ik heb er geen last van gehad. Eerst Luc De Vroe en later Hans Galjé stelden me voor om in het professionele circuit te stappen. Maar ik bedankte voor de eer. Mijn job opgeven voor een onzeker voetbalavontuur, dat zag ik niet zitten. Hoe dan ook, op Schiervelde heb ik schitterende momenten beleefd. Met T1 Dennis van Wijk had ik een goed contact. Ik moest niet alleen de paaltjes zetten, hij hield ook rekening met mijn mening. Omdat ik tevens de beloften voor mijn rekening nam, werden menige jonge talentjes op mijn voorspraak bij de A-kern opgenomen.”

Toen het SV Roeselare wat minder goed voor de wind ging, werd Dirk Azou T1 bij eersteprovincialer Boezinge. “Drie jaar zou ik er blijven”, vult de Roeselarenaar aan. “Drie seizoenen waarin we telkens de eindronde haalden, maar ook telkens naast de promotie grepen. En toen kwam Gullegem op de proppen. Toenmalig voorzitter Andre Vantomme kende me nog als speler. Tenslotte had ik er zes seizoenen volbracht. Mijn medemaats van toen luisterden naar de naam Johan Taecke, onze foerier, Roel Verstraete en andere Vandilles. In eerste provinciale nestelden we ons toen steevast bij de top vijf. Het niveau van eerste provinciale lag toen ook een heel stuk hoger dan nu. En ook in vierde en derde klasse, met de Waalse ploegen La Louvière, Olympic Charleroi en Union Namen, moest je toen uit het goede hout gesneden zijn om aan de bak te komen.”

Mooiste momenten

Als T1 beleefde Dirk Azou zijn mooiste momenten bij het nieuwe FC Gullegem. “Het moet zowat halfweg het seizoen geweest zijn, toen ik gevraagd werd om over te nemen”, vertelt de Roeselarenaar. “Op alle vlakken werd het een schot in de roos. We mochten een titel vieren in eerste provinciale en deden dat nog eens over in vierde klasse. Ook bij WS Lauwe ben ik ooit nog T1 geweest. Maar omdat ik net op brugpensioen was, en er een probleem dreigde met mijn uitkering, heb ik de handdoek in de ring gegooid.”

Fier op nageslacht

Dirk Azou mag dan geen trainer meer zijn, het voetbal laat hem niet los. Momenteel volgt hij SK Roeselare op de voet, maar bovenal geniet hij van zijn voetballende kleinkinderen. “Ik heb er vier”, zegt een trotse Dirk Azou. “Twee jongens en twee meisjes. De 12-jarige Arnaud speelt momenteel bij Dosko Beveren. Volgend seizoen, omdat hij als student naar het college trekt, stapt hij over naar SK Roeselare, waar ook zijn jongere broer Victor aan de slag is. Beide knapen hebben wel degelijk iets in hun mars, maar het is nog veel te vroeg om nu al hoge verwachtingen te koesteren. De weg is nog lang, we zien wel waar het eindigt. Het belangrijkste is dat ze aan sport doen en niet altijd bezig zijn met hun smartphone of laptop. In ieder geval, ik sta niet te roepen langs de lijn, ik laat mijn kleinzoons vooral genieten. Als het erin zit, zal het er ook wel uitkomen. En wat mijn ex-club SK Roeselare betreft, dankzij Geert Cool die overkwam van Winkel en zijn ganse sportief legioen meebracht, kunnen we in Roeselare opnieuw dromen van hogere reeksen”, besluit Dirk Azou. (AV)