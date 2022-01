Directe versterking voor KM Torhout : Tjendo De Cuyper (Olsa Brakel)

KM Torhout heeft onverwacht nog een inkomende transfer gerealiseerd. Tjendo De Cuyper (30) komt over van Olsa Brakel, vijfde in tweede afdeling amateurs. De flankaanvaller woont in Torhout, een bijkomend voordeel voor KM en het is ook een echte West-Vlaming die begon bij KFC Sint-Joris.

Snel was er interesse van Club Brugge waarmee hij de jeugdrangen doorliep, tot en met de beloften en hij versierde twee selecties voor de eerste ploeg. In 2012 trok hij naar Eendracht Aalst, in 2015 naar de toenmalige tweede klasser KVV Coxyde, waarna KM Torhout hem halfweg van het seizoen kon huren. Blijkbaar vielen zijn prestaties op want FC Knokke haalde hem het seizoen nadien definitief weg bij Coxyde en daar bleef hij tot 2020, bij de club die dat laatste naar eerste amateurs promoveerde.

In het korte door corona stopgezette seizoen 2020-2021 speelde hij bij de nieuwe fusieclub KSC Lokeren-Temse. Dit sizoen maakte hij de overstap naar Olsa Brakel, waar KM hem wegghaalt. Hij tekende voor anderhalf seizoen en zal vanaf komende dinsdag meetrainen, wat betekent dat hij nog niet tot de kern behoort voor de uitmatch op Sint-Niklaas.

Daarmee is de transferperiode (die maandag om middernacht eindigt) van KM Torhout nu afgesloten.

Twee versterkingen volgend seizoen

De enige inkomende transfer is die van Tjendo De Cuyper. Er zijn wel twee transfers gerealiseerd voor komend seizoen. Bjarne Cardon van SK Oostnieuwkerke en Jasper Cornillie (Exc.Zedelgem, gewezen jeugdspeler KM) komend de rangen versterken. Niemand verlaat tussentijds de club, maar na dit seizoen vertrekken zeker Francis Cathenis en Aaron Belpaire naar KSV Blankenberge, Gillian Pye naar SK Eernegem en Olivier Desitter naar KSV Diksmuide.

Er waren ook al heel wat contractverlengingen met Jannes Vermeulen, Jonas Taillieu, Laurens Huysentruyt, Shun Ballegeer, Simon Vandewiele, Damon Timmerman, Tosin Thompson, Ruben Pyck, Tibo Andries en Tibo Margo, terwijl Matteo Varkas (19) per direct uit de beloftenkern naar de A-kern wordt geheveld. De ploeg van Didier Degomme en Stijn Meert speelde twee oefenmatchen : bij de beloften van KV Kortrijk werd het 2-2, thuis tegen KSV Diksmuide werd met 2-0 gewonnen.

KM wil minstens top drie blijven en in feite is het grote doel om SK Lebbeke van de tweede plaats te stoten en zo de beste kansen op een mogelijke promotie (Zwevezele stopt zijn activiteiten een reeks hoger) te hebben. (DaCh)