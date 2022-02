Dion Cools komt terug boven water in België: “Simons en De fauw geven me geen voorkeursbehandeling”

Dion Cools (25) is na twee jaar opnieuw te bewonderen op de Belgische velden. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de rechtsachter al een aardig palmares bij elkaar gesprokkeld: twee Belgische titels, twee Supercups met Club Brugge en een kampioenstitel in Denemarken. “Onderin het klassement hoort Zulte Waregem niet thuis.”

We hadden eerlijk gezegd al een tijdje niets meer gehoord van Dion Cools, maar hij deed het zeker niet onaardig tijdens zijn eerste buitenlandse avontuur. De ex- Bruggeling verdedigde meer dan 50 keer de rood-zwarte kleuren van Midtjylland, een absolute topclub in Denemarken. “De laatste maanden was ik er op een zijspoor beland”, geeft Cools toe. “Dat Zulte Waregem meteen concreet was, vergemakkelijkte de overstap.”

Is dat de enige reden waarom je voor Zulte Waregem koos? Hier kwam je terecht bij ex-ploegmaats en je nieuwe trainers kennen je door en door.

“Dat is mooi meegenomen, maar ik krijg geen voorkeursbehandeling van Simons en De fauw. Mijn basisplaatsen dwing ik af door me elke dag opnieuw te bewijzen aan hen. Elke speler moet zich hier voor de volle 100 procent tonen op training, want anders staat hij niet tussen de lijnen in het weekend.”

Dat je de twee trainers al goed kent, is zeker geen nadeel.

“Het is een voordeel inderdaad. Ik ken ze al wat langer dan sommige andere jongens hier en dat vergemakkelijkt de communicatie. De verwachtingen zijn aan beide kanten duidelijk.

Wat verwachten ze dan precies?

“Inzet. Ik moet mijn steentje bijdragen om er een succesvolle uitleenbeurt van te maken. Het is ook de taak van het team en van mezelf om Zulte Waregem naar een veilige plek in het klassement te brengen, want onderin hoort dit team niet thuis. Alleen de spelersgroep kan deze club in eerste klasse houden. We weten ook dat ons lot niet in de handen van andere ploegen ligt en daarvoor moet het spel in de eerste plaats beter.”

Je bent gewend aan succes. Dit is een totaal andere situatie voor jou.

“Dat kan je wel stellen. Het is wennen voor mij, want ik speelde enkel voor ploegen die streden om het kampioenschap. Het feit dat ik nu naar beneden moet kijken, maakt het soms wat moeilijker voor mij. Bij Club Brugge of Midtjylland moest elke match gewonnen worden, want anders verlies je belangrijke punten in de strijd om de landstitel. We bevinden ons momenteel in een lastig parket, maar elk punt voelt aan als een gewonnen punt en zal ons helpen om Zulte Waregem in eerste klasse te houden.”

Na twee jaar in het buitenland gevoetbald te hebben, is het waarschijnlijk weer goed om in België te zijn?

“Mijn transfer verliep over het algemeen vrij rustig, alhoewel het allemaal wat hectisch was op de club toen ik juist arriveerde. Normaal leer je de spelersgroep meteen kennen, maar doordat er veel coronagevallen waren op het moment dat ik toekwam, kon dat niet.

Corona was ook de rode draad voor mijn periode bij Midtjylland, maar ondanks dat vond ik het aangenaam vertoeven in Denemarken. Mijn transfer naar Zulte Waregem was dan ook geen persoonlijke beslissing, wel een doordachte voetbalkeuze. Dat een club uit België me absoluut wou, is mooi meegenomen, want nu ben ik dichter bij mijn vertrouwde omgeving.”

Zo te horen ben je van plan om terug te keren naar Midtjylland?

“Ik tekende een huurcontract zonder aankoopoptie. In principe keer ik eind juni terug naar Denemarken om mijn carrière daar verder te zetten.”

Dan neem ik aan dat je je moederclub nog op de voet volgt?

“Klopt. Al moet ik wel zeggen dat ze nu in een winterstop zijn. Eind februari hervatten ze daar weer de competitie na een pauze van drie maanden. Ik heb geregeld nog contact met mijn voormalige ploegmaats, want die banden moet ik onderhouden als ik volgend seizoen opnieuw deel wil uitmaken van het team.”

Kan je Midtjylland vergelijken met een ploeg in België?

“Daarvoor moet je de twee competities goed kennen. Die zijn totaal verschillend. De Deense competitie is gesloten, kent meer duels en heeft meer collectieve kwaliteit dan hier. Bij ons draait het nog te veel rond de individuele kwaliteit van één speler. Bovendien is het niveauverschil tussen de verschillende clubs in België groter dan in Denemarken. Bij Midtjylland dacht ik aan de start van een match nooit dat we die makkelijk zouden winnen. Je zal er amper wedstrijden zien waar de eerste in de stand met een monsterscore gaat winnen van de laatste. Elke wedstrijd wordt gespeeld op het scherpst van de snee. De top drie in Denemarken zou mee kunnen strijden voor plaatsen bij de eerste zes in ons land.”

Tijdens je Deense periode werd je ook international, maar niet voor België. Een moeilijke beslissing?

“Als je internationaal voetbal wil spelen moet je ooit een keuze maken. Ik beschik over de dubbele nationaliteit aangezien ik in Maleisië geboren ben en mijn moeder ook vandaar afkomstig is. Mijn beslissing om voor Maleisië uit te komen is nooit een tweede keuze geweest. Gezien de situatie waarin ik mij nu bevind, kom je veel minder in de kijker voor een plekje bij de Rode Duivels. De Belgische bondscoach zal niet snel kijken naar een speler die bij een team voetbalt dat onderaan het klassement vertoeft of naar iemand die in de Deense competitie speelt.”

Bij Club keek de bondscoach dan wel naar jou?

“Ik stond op de rand van een selectie voor de Rode Duivels. Toen ging ik die moeilijke beslissing moeten nemen. Uiteindelijk heb ik die keuze nooit moeten maken en daar ben ik blij om, want ik zou er nog steeds geen antwoord op durven geven. Ik voel een connectie met beide landen, maar zou nooit het ene land boven het andere kunnen plaatsen.”

Ben je een beetje bekend in Maleisië?

“De supporters volgen me op de voet en laten vaak van zich horen via sociale media. Wel zijn ze meer geïnteresseerd in de Premier League. Het Belgische voetbal is natuurlijk niet van hetzelfde niveau, maar ze volgen het toch, ondanks het tijdsverschil.” (EC)