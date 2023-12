Dieter Lauwers is de nieuwe T1 van SK Roeselare

Wat al een tijdje de ronde deed, werd vanavond ook bekrachtigd: Dieter Lauwers (51), tot vorige week nog aan de slag bij reeksgenoot Wielsbeke, is de nieuwe trainer van SK Roeselare.

Er komt daarmee een eind aan de trainerssage bij de wit-zwarten. De komst van Lauwers, die het op Schiervelde in een ver verleden als doelman ooit nog tot bij de reserven schopte, moet bij Roeselare voor een nieuwe wind zorgen. Na een goede start lijkt de derdenationaler al een tijdje het spoor bijster. Dat resulteerde drie weken geleden onder meer in het ontslag van toenmalig trainer Steven De Groot en in het stoppen van de samenwerking met sportief manager Erwin Poffé. Ook voor die laatste werd intussen een vervanger gevonden, want eerder deze week werd bij Roeselare oude getrouwe Patrick Rotsaert (die tot het einde van dit seizoen job van sportief verantwoordelijke bij SK zal combineren met zijn job bij Winkel Sport) teruggehaald. (SBE)